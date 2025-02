Un concejal de Vox en Mérida renuncia «desilusionado» por no poder hablar de la unidad de España

Francisco Piñol Sala, uno de los dos concejales de Mérida, cerró la sesión del pleno de enero presentando su renuncia. Abandonó su asiento y se ... sentó en el auditorio. Antes explicó las razones de su renuncia. «Me metí en política por ser un ciudadano consciente de la realidad de un país que tiene que dar un paso adelante. Di un paso adelante. Pero a los dos meses ya sabía que ese cargo me quedaba grande».

Lleva Piñol Sala viviendo treinta y tres años en Mérida. «Pero reconozco con vergüenza que no conozco mi ciudad. Por lo tanto estoy impedido de defenderla con conciencia. No soy una persona que se ha dado a la sociedad. Ahora me doy cuenta que tengo que dejar paso a una persona que sea más válida que yo. No sirvo».

Cree que por honestidad con la ciudad y con el partido al que representa, su sitio lo tiene que ocupar alguien más implicado en la sociedad local. «Yo soy un individuo solitario, poco sociable y no puedo desempeñar bien las funciones». Se va también desilusionado porque apenas ha podido tomar la palabra en el Pleno para hablar de dos temas que le preocupan sobremanera: La unidad de España y la Agenda 20230. «Por reglamento el señor alcalde me ha cortado varias veces. El momento que vive España obligaría en todos los ayuntamientos, por pequeños que sean, a mirar por la unidad de España. Si España se rompe, Mérida no va a formar parte de España».

Cree el ya exconcejal que el ciudadano de Mérida, más que hablar de veredas, pasos de cebra o el reglamento de contaminación acústica de la ciudad, quiere también hablar de la unidad de España. «Y no me digan que no es el sitio. Hay que hacer un hueco. Si uno no puede decir que España se está destrozando, pues lo digo con honestidad: No sirvo».

Hay que recordar que este concejal hizo en junio del año pasado unas polémicas declaraciones, con sus quejas por la instalación de una bandera del orgullo LGTBI en el lateral de la fachada principal del Ayuntamiento. «Si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos», espetó.

En relación a la acogida de migrantes en la capital autonómica, le preguntó durante un pleno al alcalde Antonio Rodríguez Osuna: «¿Quiere usted llevar al fin la unidad de España con una inmigración masiva y tienen cabida en Mérida todos los parias de la tierra?». Y Piñol Sala acusó al regidor de un interés personal y económico para «la invasión» de gente a la ciudad.

Ahora, ante esta renuncia como edil, el alcalde le ha deseado buena suerte en su nuevo camino y ha destacado que su tiempo como concejal ha sido un «periodo breve, pero también enriquecedor».

Rodríguez Osuna también ha añadido que a pesar de las «no coincidencias» que han tenido, Francisco Piñol «puede irse tranquilo» y sin preocupaciones porque los socialistas están ahí para «defender la unidad de España».