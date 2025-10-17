La Cofradía del Calvario saca siete pasos en Mérida en la procesión extraordinaria por su 125 aniversario

Una salida histórica para la histórica hermandad del Calvario emeritense. Esta sábado, a partir de las 18 horas, desde su barrio, y sin el riesgo ... de lluvia, saca a la calle siete pasos, cinco bandas de música y una comitiva de unas setecientas personas entre hermanos y costaleros para una procesión que conmemore su 125 aniversario.

El Santísimo Cristo del Calvario, que saldrá como yacente, no crucificado; Nuestro Padre Jesús Nazareno; Oración en el Huerto; Cristo de la Flagelación y las dos vírgenes, María Santísima de la Amargura y la de los Dolores y el paso de La Burrita, que sale con la Infantil el Domingo de Ramos pero que pertenece a Calvario, procesionan esta tarde.

Estarán acompañados por las bandas de la OJE emeritense, la Agrupación Musical de La Paz y la banda del Pilar de Villafranca. También formarán parte del desfile procesional la banda de música de Pilar Vizcaíno y la de Talavera la Real.

El recorrido de la procesión es calle Calvario, Travesía de Almendralejo, Plaza de la Constitución, Trajano, Félix Valverde Lillo, Plaza de España, Concatedral de Santa María, San Salvador, Almendralejo, callejón de la Amargura, Plaza de Luis Chamizo, Francisco Almaraz, Cristo Rey, Adriano, Augusto y recogida en la ermita.

Una vez pase la procesión completa por el cruce de Holguín y Morerías, el paso de la Entrada en Jerusalén regresará a la Concatedral de Santa María por San Salvador y Plaza de Santa María.

Desde el Ayuntamiento se ruega a los vecinos que respeten las indicaciones de la policía local en materia de tráfico y eviten, en sus trayectos, las zonas por las que discurrirá la procesión. Además, se solicita se respete la señalización y eviten aparcar en las zonas por las que discurrirá la procesión.

Ampliar Osuna y Aragoneses, delegada de Semana Santa, junto a hermanos del Calvario y los pasos de La Amargura y la Virgen de los Dolores. HOY

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este viernes la ermita del Calvario y la Concatedral de Santa María para saludar a los hermanos y hermanas de la Cofradía del Calvario y la Infantil que están preparando los pasos para la procesión extraordinaria con motivo del 125 aniversario de la Hermandad.

La Hermandad del Calvario y la Cofradía Infantil rubricarán, antes del inicio de la procesión, el acuerdo, datado en 1962, por el que la Hermandad del Calvario cede el grupo escultórico de la Entrada en Jerusalén a la Cofradía Infantil.

Como adelantó HOY el pasado 19 de septiembre, se vaticina la participación de unas 700 personas en todo el desfile procesional. Entre hermanos e integrantes de bandas de música.