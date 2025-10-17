HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los pasos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, ya listos en Calvario para la procesión extraordinaria. HOY

La Cofradía del Calvario saca siete pasos en Mérida en la procesión extraordinaria por su 125 aniversario

El inicio está previsto a las 18 horas y la recogida sobre las 22, tras un recorrido por el centro urbano y el barrio de la hermandad

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Una salida histórica para la histórica hermandad del Calvario emeritense. Esta sábado, a partir de las 18 horas, desde su barrio, y sin el riesgo ... de lluvia, saca a la calle siete pasos, cinco bandas de música y una comitiva de unas setecientas personas entre hermanos y costaleros para una procesión que conmemore su 125 aniversario.

