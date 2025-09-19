Siete pasos y 700 personas formarán parte de la procesión extraordinaria de la Hermandad del Calvario de Mérida Será el 18 de octubre, una salida procesional encuadrada dentro del programa de actos de celebración del 125 aniversario de la cofradía

Celestino J. Vinagre Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:56 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

La Hermandad del Calvario de Mérida, una de las más señeras de la ciudad y de la Semana Santa emeritense, conmemorará su 125 aniversario con una procesión extraordinaria, charlas coloquio y un certamen de bandas de música en el Teatro Romano. Por fechas, el 18 de octubre será la salida extraordinaria desde el barrio del Calvario, con siete pasos, los seis de la cofradía más el de La Burrita, ligado históricamente a la hermandad hasta que se lo cedió la Infantil; las charlas, cuatro, serán entre octubre y noviembre y el certamen musical contará con cinco bandas y agrupaciones musicales el 15 de noviembre. Además, también habrá una exposición fotográfica con imágenes de la hermandad desde 1892.

Bajo el lema de '125 años caminando junto a la fe', el hermano mayor de la hermandad, Julio Sánchez, y Francisco Morcillo, de la junta de gobierno, han dado a conocer esta mañana un programa de actos en el que, han resaltado, cuentan con la implicación de hermanos cofrades, el Ayuntamiento de la capital extremeña y empresas.

El portavoz del Gobierno municipal, Julio César Fuster, ha felicitado a la hermandad por su cumpleaños y su trayectoria y le ha dado las gracias por su labor en pro de la Semana Santa de Mérida, Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, a la vez que ha resaltado el compromiso del Ayuntamiento con esta celebración y todas las cofradías de la ciudad.

La procesión extraordinaria se ha fijado para el sábado 18 de octubre. Saldrá a las 18 horas y la previsión es que se recoja a las 22. «Saldrá del barrio y volverá al barrio», ha resaltado Morcillo, haciendo referencia a la estrecha vinculación de la hermandad centenaria con la zona de la calle Calvario y su entorno. Ha avanzado que la salida moverá alrededor de 700 personas, entre hermanos e integrantes de bandas de música.

Pondrá en la calle a siete pasos. El Santísimo Cristo del Calvario, que saldrá como yacente, no crucificado; Nuestro Padre Jesús Nazareno; Oración en el Huerto; Cristo de la Flagelación y las dos vírgenes, María Santísima de la Amargura y la de los Dolores. Además se sumará el paso de La Burrita. Estarán acompañados por las bandas de la OJE emeritense, la Agrupación Musical de La Paz y la banda del Pilar de Villafranca de los Barros. Además también formarán parte del desfile procesional la banda de música de Pilar Vizcaíno y la de Talavera la Real.

Cartel anunciado de la procesión extraordinaria del 18 de octubre. HOY

El 15 de noviembre, también sábado, en el Teatro Romano actuarán la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas de Triana, Sevilla; la banda del Pilar, de Villafranca; la de Oliva de Mérida; la banda emeritense de la OJE y la Agrupación Musical de la Paz. La Hermandad del Calvario ha agradecido la disposición del Consorcio de la Ciudad Monumental para que el Teatro acoja esta cita musical. El horario está pendiente de cerrarse pero será entre las 17.30 y las 18 horas.

Mientras, entre el 24 y el 1 de noviembre se activará una exposición fotográfica con imágenes de la Hermandad y sus pasos. La más antigua está fechada en 1892. Se podrán ver en la sede de la Junta de Cofradías, en la calle El Puente. En concreto, los días 24, 25, 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El programa del 125 aniversario del Calvario incluye también cuatro charlas coloquio. Todas en la sede de la Junta de Cofradías. La primera, el 24 de octubre, a cargo de Ángel de las Heras García de Vinuesa, cofrade muy vinculado a la hermandad así como su familia. El 31 de ese mes hablará el periodista Mario Hernández. El 21 de noviembre intervendrán antiguos hermanos mayores de Calvario y el 29 de noviembre la última charla contará con Antonio Santiago, capataz sevillano.

Fuera del ámbito religioso, la hermandad del Calvario ha programado un torneo de pádel que se desarrollará el 7, 8 y 9 de noviembre.

La historia dice que la primera referencia a la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario en un acta del Libro de Acuerdos de la Ciudad de Mérida de 1667. En el año 1900 la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario se fusiona con la de la Virgen de los Dolores, que data de 1892. No obstante, su erección canónica se produjo en la parroquia de Santa María el 18 de septiembre de 1924.

Ampliar Nuestro Padre Jesús Nazareno en un Martes Santo. J. M. Romero