HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Familias con niños en la tarde de este martes en el ferial. J. M. ROMERO

El día del niño deja paso a las grandes citas de la Feria de Mérida

Vicco ofrecerá este miércoles el primero de los conciertos gratuitos en la Plaza de España

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:57

La Feria de Mérida encara las principales citas de las fiestas con la celebración este miércoles del primero de los conciertos gratuitos que tendrá ... lugar en la Plaza de España, la actuación de Vicco a las 22.00. Como alternativa a los que prefieran el recinto ferial, a las 22.30 horas el quinteto Marhaba actuará en la Caseta Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  3. 3

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  4. 4 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  5. 5

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  6. 6

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  7. 7

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  8. 8

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  9. 9 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  10. 10 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El día del niño deja paso a las grandes citas de la Feria de Mérida

El día del niño deja paso a las grandes citas de la Feria de Mérida