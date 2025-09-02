El día del niño deja paso a las grandes citas de la Feria de Mérida

La Feria de Mérida encara las principales citas de las fiestas con la celebración este miércoles del primero de los conciertos gratuitos que tendrá ... lugar en la Plaza de España, la actuación de Vicco a las 22.00. Como alternativa a los que prefieran el recinto ferial, a las 22.30 horas el quinteto Marhaba actuará en la Caseta Municipal.

Tras el multitudinario estreno del domingo, la jornada del lunes sirvió de transición a la celebración el martes del Día de la infancia, con precios reducidos en las atracciones del ferial, lo que llevó a muchas familias a pasar por el recinto situado a orillas del Guadiana.

Durante los primeros días de la Feria de septiembre el ferial ha mostrado una gran animación, pero sólo durante la noche, mientras que el centro de la ciudad sólo ha tenido algo de actividad en la caída de la tarde.

Los conciertos gratuitos en la Plaza de España pondrán a prueba el atractivo del ferial, aunque para muchos será una buena manera de empezar la fiesta y continuar en la zona de casetas. Además, otro año más no hay jornada no laborable, lo que afecta a la afluencia de público. Por ese motivo, se espera que el fin de semana sea el momento de mayor asistencia de personas a la cita emeritense.