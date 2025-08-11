Carmen Yáñez, alcaldesa de Mérida en funciones durante dos semanas

Carmen Yáñez, alcaldesa en funciones de Mérida. La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda y Patrimonio, además de vicepresidenta segunda ... de la Diputación de Badajoz, asume durante quince días el bastón de mando provisional del Ayuntamiento en lugar de Antonio Rodríguez Osuna. El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publica hoy que el alcalde emeritense se ausentará durante quince días de la ciudad por motivos vacacionales. De esta forma Yáñez asume las funciones propias de Alcaldía además de mantener las suyas.

Según el anuncio del Boletín, el periodo vacacional que ahora coge Rodríguez Osuna abarca desde hoy, 11 de agosto, hasta el día 25. De esta forma se cumple con una costumbre de que el actual regidor emeritense se suele coger dos semanas de vacaciones en agosto que terminan poco después del comienzo de la Feria, que este año tiene como cartel anunciador uno presentado por Antonio Ismael Gómez. Este año, la Feria empieza el domingo 31 de agosto -un poco más tarde que en otras ediciones- para concluir oficialmente el 7 de septiembre.

De 51 años, Carmen Yáñez Quirós es graduada y diplomada en Trabajo Social. Ha formado parte de los tres gobiernos locales que ha encabezado Osuna. En las dos primeras legislaturas, además de ser responsable de Urbanismo, ejerció como portavoz del Gobierno municipal. Con el Gobierno socialista de Ángel Calle, entre 2007 y 2011, fue delegada de Servicios Sociales.