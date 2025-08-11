HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Carmen Yáñez y Antonio Rodríguez Osuna. HOY

Carmen Yáñez, alcaldesa de Mérida en funciones durante dos semanas

El regidor, Antonio Rodríguez Osuna, coge vacaciones y volverá a la gestión pública el 26 de este mes

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:49

Carmen Yáñez, alcaldesa en funciones de Mérida. La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda y Patrimonio, además de vicepresidenta segunda ... de la Diputación de Badajoz, asume durante quince días el bastón de mando provisional del Ayuntamiento en lugar de Antonio Rodríguez Osuna. El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publica hoy que el alcalde emeritense se ausentará durante quince días de la ciudad por motivos vacacionales. De esta forma Yáñez asume las funciones propias de Alcaldía además de mantener las suyas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  2. 2 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  3. 3 Arde un coche en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
  4. 4 Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo
  5. 5 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  6. 6 Descalificado el pacense Jorge Hernández con el 4x100 tras ganar el oro europeo
  7. 7

    El cacereño que ha revolucionado la repostería desde la calle Pintores
  8. 8

    Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros
  9. 9

    Plasencia, la ciudad que arde de madrugada
  10. 10

    El hostelero cacereño Emilio Rey se vuelve a vestir de torero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Carmen Yáñez, alcaldesa de Mérida en funciones durante dos semanas

Carmen Yáñez, alcaldesa de Mérida en funciones durante dos semanas