Cartel de los talleres en la biblioteca municipal. HOY

La biblioteca Juan Pablo Forner de Mérida arranca el 3 de octubre los talleres de pintura e ilustración

Están dirigidos a niño de entre 6 y 8 años (primer grupo) y de 9 a 12 años (segundo grupo); la inscripción hay que hacerla este jueves

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:53

Este jueves por la tarde, entre las 17 y las 20 horas. Es el día y el espacio de tiempo indicado para los interesados en participar en los talleres de pintura e ilustración de la biblioteca municipal 'Juan Pablo Forner', Esta tarde los padres y madres deben apuntar a sus hijos para poder optar a esta activida. No hay otro día habilitado para ello. Las plazas se otorgarán por estricto orden de llegada, informa el Ayuntamiento de la capital regional.

Los talleres comenzarán el viernes 3 de octubre. Se realizarán durante todos los viernes del curso escolar que no sean festivos. Están dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 8 años (primer grupo) y de 9 a 12 años (segundo grupo). Se llevarán a cabo todos los viernes del curso escolar. Se realizarán de 17:00 a 18:15 horas, para los menores de entre 6 y 8 años, y de 18:30 a 19:45 horas, para los niños y niñas de 9 a 12 años.

Estos talleres infantiles, informa el Consistorio emeritense, se desarrollarán en la sala de Pintura, que está situada en la tercera planta de la biblioteca municipal del Centro Cultural Alcazaba.

