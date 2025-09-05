HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nuevo radar de velocidad instalado en Reina Sofía, al que se sumarán otros seis. J. M. ROMERO

El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad

Estarán en la calle Suárez Somonte y en las avenidas Luis Ramallo, Emerita Augusta, Vía de la Plata, Lusitania y Los Milagros

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:37

El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de contribuir a movilidad ... más segura para conductores y peatones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

