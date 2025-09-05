El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de contribuir a movilidad ... más segura para conductores y peatones.

La Delegación de Turismo, Policía Local y Movilidad Urbana Sostenible avanza en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida con la instalación de nuevos sistemas de control de seguridad.

Los radares se encontrarán en unas cabinas situadas en la avenida Emérita Augusta, avenida Luis Ramallo, avenida de Los Milagros, avenida Vía de la Plata, avenida de Lusitania y Suárez Somonte. Se trata de algunas de las principales vías de la ciudad, mientras que la última es una de las calles del centro en las que recientemente se ha adecuado la plataforma única.

El objetivo del Gobierno local es optimizar el control en accesos clave al centro y zonas de gran circulación para reducir la velocidad de los vehículos y evitar accidentes. Estos dispositivos se suman al que se instalará en la avenida Reina Sofía, cerca de la rotonda de Las Tres Fuentes, con lo que serán en total siete los nuevos radares. Actualmente ya hay dos en Reina Sofía y uno en la calle Graciano.

Asimismo, el Ayuntamiento sumará doce radares móviles. Nueve estarán colocados en autobuses urbanos para detectar a vehículos estacionados de forma indebida en las paradas del transporte público para garantizar que se mantengan despejadas. Otros tres han sido instalados en coches patrulla de la Policía Local, lo que permitirá descubrir infracciones de aparcamiento en cualquier punto de la ciudad.

El Ayuntamiento explica que los dispositivos embarcados son capaces de reconocer matrículas y generar evidencias automáticas, lo que facilita la gestión de las sanciones.

Junto a esto, se instalarán doce radares de tipo pedagógico en distintos puntos de la ciudad. Estos aparatos no llegan a sancionar, pero muestran a los conductores en tiempo real la velocidad de su vehículo con el objetivo de que sean responsables y cumplan las limitaciones establecidas.

Con la nueva ordenanza

La entrada en funcionamiento de estos nuevos equipos se producirá tras la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones. En cualquier caso, se informará a los conductores sobre la activación de estos dispositivos, que actualmente están en fase de preparación y pruebas técnicas.

El Gobierno local prevé llevar al pleno de este mes la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, paso previo para poder tramitar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, de la que ya se dispone de un borrador. El objetivo es que pueda entrar en vigor antes de fin de año.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones, un requisito establecido en la Ley de cambio climático para las localidades de más de 50.000 habitantes, busca reducir la contaminación causada por el tráfico, en línea con las políticas de la Unión Europea.