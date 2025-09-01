Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado la instalación del nuevo radar de tráfico que estará ubicado en el inicio de la avenida Reina Sofía desde ... la rotonda de Las Tres Fuentes, cerca del Circo Romano. El Consistorio emeritense señala que este dispositivo entrará en funcionamiento una vez que se apruebe la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. La puesta en servicio será anunciada previamente.

Según indica el Gobierno local, el objetivo es prevenir y evitar accidentes en esta vía, «que soporta la mayor densidad de tráfico de Mérida». Con este nuevo radar «se refuerza la seguridad vial y se consigue reducir la velocidad en puntos estratégicos de la ciudad».

El Ayuntamiento de Mérida señala que la avenida Reina Sofía tiene una densidad de tráfico de unos 12.500 vehículos al día de lunes a viernes, de los cuales unos 700 son camiones. Durante el fin de semana el tránsito baja a unos 8.000 turismos, de los que medio centenar son camiones.

Se trata de la vía urbana más transitada de la ciudad, ya que sirve como medio de circunvalación. A pesar de que hace años que fue urbanizada, aún mantiene en algunos tramos su imagen como antigua travesía de la N-V, lo que lleva a muchos conductores a rebasar la velocidad permitida, que está limitada a 50 kilómetros por hora.

«El proceso de incorporar medidas de prevención y seguridad es continuo y habrá más actuaciones», añade el Gobierno local. «A todo esto se añade la labor presencial de la Policía Local en aquellos puntos de mayor tránsito como, por ejemplo, los accesos a los centros educativos en sus horarios de apertura».