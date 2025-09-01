HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Zona en la que estará instalada el nuevo radar. HOY

Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía

El dispositivo entrará en funcionamiento cuando se apruebe la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:11

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado la instalación del nuevo radar de tráfico que estará ubicado en el inicio de la avenida Reina Sofía desde ... la rotonda de Las Tres Fuentes, cerca del Circo Romano. El Consistorio emeritense señala que este dispositivo entrará en funcionamiento una vez que se apruebe la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. La puesta en servicio será anunciada previamente.

