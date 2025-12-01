HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Campamento urbano organizado por el Ayuntamiento en la Navidad de 2022. HOY
Planes navideños en Mérida

El Ayuntamiento habilita 570 plazas para los talleres navideños en el Economato

Está dirigido a niños de entre 6 y 12 años y abarcará del 23 de diciembre al 7 de enero

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento pondrá en marcha durante el periodo navideño talleres con hasta 570 plazas disponibles. Se llevará a cabo en el centro de ocio joven El Economato los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 5 y 7 de enero. Está pensado para niños de 6 a 12 años. El objetivo, a parte de entretener a los pequeños, favorecer la conciliación familiar y laboral, ha dicho la delegada de Juventud, Laura Iglesias.

La inscripción para acceder a los diferentes talleres y al campamento urbano está disponible desde hoy y permanecerá activa hasta el próximo día 9. En el caso de que haya más inscritos que plazas ofertadas se realizará un sorteo público.

Esa oferta de 570 plazas representa la mayor oferta de plazas en actividades infantiles en Navidad hasta la fecha en la ciudad, ha comentado Iglesias, «como muestra del compromiso de este equipo de gobierno con ofrecer alternativas de ocio saludable y divertido en las épocas no lectivas, y facilitando la conciliación familiar».

Esta programación incluye 10 talleres inclusivos dirigidos a niñas y niños de entre 6 a 12 años, con 15 plazas por turno que se desarrollarán en El Economato. Además, hay de nuevo campamento urbano de Navidad, con una oferta de 30 plazas -con un 10% reservado a personas con discapacidad- y que está destinado igualmente a niños de entre 6 y 12 años.

Estos son los talleres

- 13 dic. Taller de Decoración Navideña. Turnos: 11 h, 12, 17, y 18 horas.

-19 dic. Taller del Cascanueces. Turnos: 16:30 y 18:30 horas.

- 23 dic. El Taller Secreto de Papá Noel. Turnos: 11, 12, 17 y 18 horas.

- 26 dic. Taller Crea y Decora tu Árbol de Navidad. Turnos: 11, 12, 17 y 18 horas.

- 27 dic. Taller Casitas Dulces de Navidad. Turnos: 11,, 12, 17 y 18 horas.

- 29 dic. Taller de Cartas con Corazón. Turnos: 16:30 y 18:30 horas.

- 30 dic. Taller El establo de los Renos de Papá Noel. Turnos: 11, 12, 17 y 18 horas.

- 2 ene. Taller de Bolas de Nieve Mágicas. Turnos: 11, 12, 17, y 18 horas.

- 3 de ene. Taller Real de los Reyes Magos. Turnos: 11, 12, 17 y 18 horas.

- 7 ene. Taller El Año de los Nuevos Deseos. Turnos: 11, 12, 17 y 18 horas.

