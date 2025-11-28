Mérida alumbra la Navidad a ritmo de blues Como novedad en esta ocasión, en la Plaza de España sobre la hermosa fachada del Palacio de la China se van a proyectar animaciones navideñas a través de videomapping

Celestino J. Vinagre Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:00 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

A las siete de la tarde en la plaza de España. En punto. A esa hora la capital de Extremadura se ha activado el encendido extraordinario de Navidad que iluminará sus calles y plazas durante mes y medio.

En medio de una plaza atiborrada de personas, con ambiente festivo y los primeros sones musicales a ritmo de blues y jazz a cargo de Celia Vergara y la Big Band Ciudad de Mérida, se ha pulsado, metafóricamente hablando, el botón oficial de la celebración navideña. Casi imposible caminar por la calle Santa Eulalia o Félix Valverde Lillo, grandes accesos para acudir a la plaza de España y no parar de hacer selfies del alumbrado extraordinario.

Algo más de un millón de puntos led instalados en 52 zonas de la capital de Extremadura. Una decoración navideña que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero. El equipo de Gobierno de Antonio Rodríguez Osuna sacó a licitación este servicio con un presupuesto de 250.000 euros para este año. Son 50.000 euros más que el presupuesto destinado al alumbrado navideño del año pasado.

Como novedad en esta ocasión, en la Plaza de España sobre la hermosa fachada del Palacio de la China se van a proyectar animaciones navideñas a través de videomapping sobre la fachada del Palacio. Será del 15 al 21 de diciembre. Un espectáculo de luz, sonidos e imágenes que ha levantado mucha expectación.

La plaza vuelve a lucir una decoración especial con un regalo navideño en 3D de 12 metros de altura que incorpora decoración diurna e iluminación led con 22.000 led, rodeado de motivos navideños a su alrededor y tubos led snowfall con caídas de luz simulando nevadas.

También cuenta la plaza de España un regalo singular en forma de pórtico de ocho metros de altura y decoración con cortinas luminosas de seis metros de longitud en distintos edificios.

En la calle Trajano, mientras, los padres llevaban a sus hijos para hacerles fotografías junto al peculiar Osito luminoso.

Tras el encendido, se ha podido disfrutar del concierto de Celia Vergara&Abel Trico y la Big Band Ciudad de Mérida.

Temas

Navidad

Mérida