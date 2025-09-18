La asociación de bares y restaurantes de Mérida tilda de éxito el modelo de Feria en el centro Resalta que la masiva participación de público genera dinamismo y actividad económica que repercute en la creación de empleo en la capital regional

Que la Feria de Mérida salga del recinto situado junto al río Guadiana y se viva también en el centro de la ciudad es un modelo exitoso de participación y dinamización en la capital extremeña. Un modelo «que gusta y se ha consolidado». Así califica la asociación de bares, restaurantes y cafeterías de Mérida (Abacare) el desarrollo de la Feria emeritense recién finalizada.

Según el presidente de este colectivo, Paulino Álvarez, ese modelo de Feria en el centro se ha consolidado y ha demostrado «ser un éxito, tanto en participación ciudadana como en dinamización económica».

Señala la asociación que preside Álvarez que se ha disfrutado con un «ambiente vivo y cercano» para las familias. «Se ha vivido un ambiente alegre y cercano, que ha permitido disfrutar de la Feria en el centro y eso es precisamente lo que da sentido a unas fiestas: que la gente salga, comparta y disfrute junta», subraya la asociación de bares y restaurantes.

Destaca los conciertos programados en la plaza de España, que han sido, «sin duda, uno de los elementos que más han dinamizado esta edición». Dice Abacare que han reunido a miles de personas, «creando un ambiente festivo que se ha extendido a bares, terrazas y restaurantes»,

Enfatiza que este modelo convierte en un «espacio abierto y participativo, donde la música y la convivencia son protagonistas». Todo eso con beneficio directo para la hostelería.

«El formato de Feria en el centro ha generado una actividad muy positiva para la hostelería, que ha visto cómo la afluencia de público se traducía en dinamismo y movimiento en los establecimientos. Esto supone empleo, actividad económica y proyección para nuestra ciudad», expresa Paulino Álvarez.

Insiste el presidente de Abacare que esta forma de entender la Feria «facilita la participación» de diferentes públicos y no limita la fiesta a un solo espacio. Al celebrarse en el centro, la Feria se integra en la vida de Mérida y resulta más accesible para emeritenses y visitantes, subraya.

Para Abacere, la Feria del centro «ya forma parte de la identidad» de Mérida. «Es un modelo que gusta, que reúne a la gente y que, edición tras edición, se consolida como un motor económico, social y cultural para la ciudad», concluye.

