Arranca la poda anticipada de arbolado en Mérida El plan habitual comienza a mitad de octubre pero algunos árboles alcanzan ya un gran tamaño y a petición de vecinos y del servicio de Parques se están realizando trabajos

En la calle Almendralejo, hay perales ornamentales tan crecidos que topan ya con cableado urbano. En la plaza de Luis Chamizo, hay un par de pinos que están tan grandes que amenazan con el estallido de sus ramas cuando lleguen los primeros temporales. En la Ronda de los Eméritos, donde hace unos años se tanteó la eliminación de todos los plataneros por parte del Ayuntamiento, ya son visibles algunos ejemplares con porte desmesurado que requieren de una limpieza con la podadora. Son habituales los casos de zonas de Mérida donde el arbolado urbano requieren de una poda urgente que no puede esperar. Tanto que la Delegación de Parques y Jardines ha iniciado esos trabajos unas semanas antes de su fecha habitual. Donde se considera imprescindible y no poder esperar dos o tres semanas más.

Es a lo largo del mes de octubre, sobre todo a partir de mediados de mes, cuando el Ayuntamiento desarrolla su plan general de poda en las áreas ajardinadas y calles con árboles en la ciudad. Sin embargo, en algunas zonas se ha comenzado ya en esta semana, la tercera del mes de septiembre. Es lo que ha pasado en la calle Almendralejo, en la esquina con la travesía de Almendralejo. Operarios subidos en grúas para la poda y la tala han limpiado diversos perales ornamentales cuyas ramas chocaban con cables.

La semana pasada, de otro lado, se podaron, por ejemplo, varias palmeras de la plaza de España y la calle Trajano. En realidad, se procedió a retirar las hojas secas y limpiar las cortezas de unos ejemplares de gran altura.

Mérida tiene más de 1.256.000 metros cuadrados de zonas verdes. El mantenimiento de dichas zonas verdes lo lleva a cabo, en su mayoría, la empresa FCC, adjudicataria del mantenimiento, aunque también ciertas zonas verdes son mantenidas por los jardineros municipales y los trabajadores del Centro Especial de Empleo La Encina.

Para cualquier comunicación de los desperfectos o deterioro del mobiliario urbano de parques, juegos infantiles y arbolado o para la realización de podas de árboles, los vecinos pueden presentar una instancia general en el registro del Ayuntamiento de Mérida indicando la incidencia y la ubicación.

