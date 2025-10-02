El año hidrológico se cierra en Mérida con un 20% más de lluvia respecto a la media Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de septiembre de este se han acumulado 484 litros por metros cuadrado en la ciudad, 80 más que lo habitual

La seca Mérida se ha convertido esta vez en húmeda. Los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el cierre del año hidrológico confirma que los últimos doce meses fueron excepcionalmente lluviosos en su conjunto en la capital de Extremadura. Hasta un 20% más de lluvia de la media histórica para este periódico.

El año hidrológico abarca desde el 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del otro. En el último año hidrológico en Mérida se han contabilizado 484 litros por metro cuadrado, según la estadística recogida por la estación meteorológica de la Aemet en la ciudad, situada en la zona de El Prado. La media histórica de este periodo en Mérida se sitúa en 404,6 litros. Es decir, se han recogido casi 80 más.

El dato es muy positivo para Mérida, un enclave no especialmente beneficiado con las precipitaciones al situarse en la zona media del valle del Guadiana y en el que, además, el calor suele ser habitual protagonista.

Los 484 litros acumulados de octubre del año pasado al pasado martes, 30 de septiembre, se sustentan en un inicio de otoño de 2024 muy lluvioso y una primavera igualmente húmeda.

Podía haber sido mucho mejor si en noviembre pasado hubiera llovido pero apenas cayeron tres gotas y lo mismo sucedió en el mes de diciembre.

De esta forma, en octubre del año pasado se registraron 77,2 litros por metro cuadrado. Tras noviembre y diciembre casi secos, llegó un inusualmente lluvioso mes de enero. Hasta 81 litros se recogieron en el primer mes del año.

Febrero fue un mes normal, con 28,8 litros pero ha sido el mes de marzo el que ha disparado la estadística positiva del año hidrológico emeritense. En el primer mes de primavera el pluviómetro en Mérida no dio abasto: 127,4 litros, un 81% de su media histórica.

Abril tampoco le tuvo mucho que envidiar: 77 litros y en mayo se acumularon unos bienvenidos también 37,6 litros. Los siguientes tres meses, junio, julio y agosto, el pluviómetro cogió polvo: tres litros en junio y ninguno en los dos siguientes meses veraniegos.

En el septiembre recién terminado ha hecho mucho calor y apenas ha llovido aunque la estadística final, con un solo día de lluvias, lo ha medio maquillado. El domingo pasó la borrasca y dejó unos generosos 25 litros, todos recogidos en menos de diez horas.

Sin nada de agua a la vista

Para octubre, avanza Antonio Manzano, meteorólogo de la delegación territorial de la Aemet en Extremadura, las previsiones son poco halagüeñas en cuanto al paso de precipitaciones.

«No se atisban ninguna la vista en muchos días. Las madrugadas serán frescas pero las horas centrales serán cálidas, con temperaturas por encima de los 30 grados en los próximos siete días», concreta. El pronóstico de la Aemet para este otoño es que será menos lluvioso.