El verano de 2025 en Extremadura es el más cálido en 45 años

Ángela Murillo Martes, 16 de septiembre 2025, 12:29 | Actualizado 12:39h.

Este ha sido el verano más caluroso en casi medio siglo en la región. El delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, ha hecho público este martes el balance climático del estío y ha dado a conocer las previsiones que maneja el organismo estatal para el otoño, que comenzará el 22 de septiembre a las 20:19 horas. En una jornada con aviso amarillo por altas temperaturas en el Valle del Guadiana, Villuercas, Montánchez y todo el norte cacereño, el meteorólogo se ha referido al trimestre junio-julio-agosto como seco y el más cálido en temperaturas en 45 años, dentro del periodo de referencia 1981-2025.

Temperaturas

La temperatura media del trimestre junio-julio-agosto ha sido de 27.1º C, mientras que el valor de referencia es de 25.2º C. Esto significa que Extremadura ha registrado una anomalía térmica de casi dos grados más (+1.9º C) respecto al valor medio, un dato que lleva a los expertos a clasificar este trimestre como extremadamente cálido.

Precipitaciones

En cuanto a la lluvia, las precipitaciones medias para toda la región durante el verano han sido de 11.9 litros/m², siendo inferiores al valor de referencia para este trimestre: 18.3 litros/m². «Hemos tenido, por tanto, y en promedio para toda Extremadura, un déficit medio de -6.4 litros/m²«, ha señalado Marcelino Núñez. Dicho de otra forma, en este trimestre las precipitaciones han representado solo un 65% del valor de referencia. El trimestre junio-julio-agosto ha sido el octavo más seco del periodo de referencia (1991-2020) en Extremadura.

El balance de las precipitaciones acumuladas en lo que llevamos de año hidrológico (desde octubre de 2024 hasta agosto de 2025) ha sido clasificado como muy húmedo. Se han registrado de media 726.3 litros/m² siendo el valor de referencia 537.4 litros/m², es decir, las precipitaciones registradas en el periodo citado han supuesto ya, aún a falta de septiembre, el 125 % del valor de referencia. El balance medio para Extremadura que se lleva acumulado en este año hidrológico es de un superávit de 188.9 litros/m².

Previsión para otoño

De cara a la estación que comienza, la Aemet prevé que septiembre, octubre y noviembre registren temperaturas más altas que los valores de referencia, así como menos lluvia.

Avanza el organismo meteorológico que existe una probabilidad alta de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia. Asimismo, existe una probabilidad moderada de que las precipitaciones sean inferiores a los valores climatológicos de referencia.

Activos los avisos por calor

Para este miércoles, varias comarcas de la región volverán a tener aviso amarillo por altas temperaturas. Se experan valores máximo que pueden alcanzar los 37-38 grados centrígrados en las horas centrales del día en las Vegas del Guadiana, Montánchez, Villuercas y todo el norte cacereños. Un aviso que el jueves se extiende a toda la región.