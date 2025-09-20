HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agustín Velázquez posa para HOY en uno de sus rincones favoritos de Mérida, el Puente Romano desde la Alcazaba. J. M. Romero
PREMIO GENIO PROTECTOR DE LA COLONIA AUGUSTA EMERITA

Agustín Velázquez: «Lo que se investiga debe ser difundido a la sociedad. Si no, no tiene sentido»

El exconservador del Museo Nacional de Arte Romano subraya la atracción de Mérida como polo cultural

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:08

Pocas personas tan cualificadas como Agustín Velázquez Jiménez (Mérida, 2 de septiembre de 1958) para hablar de patrimonio arqueológico tanto referido a la ... capital extremeña como al Museo Nacional de Arte Romano, del que fue conservador y jefe del servicio de Documentación. Ayer recibió el Premio Internacional Genio Protector de la Colonia Augusta Emerita, otorgado por Los Amigos del Museo y la Fundación de Estudios Romanos.

