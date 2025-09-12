HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, visita la obra con su directora, Trinidad Nogales. J. M. ROMERO

La obra del Museo Romano de Mérida concluirá en octubre a falta del equipamiento

La previsión del Gobierno central es que el edificio ampliado pueda abrir sus puertas a comienzos del próximo año

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:02

La ampliación del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) encara su recta final con la conclusión de la obra civil, prevista para el mes de ... octubre, tras lo que se dará paso al equipamiento de los nuevos espacios. El Gobierno central espera que el proyecto se dé por terminado a comienzos del próximo año.

