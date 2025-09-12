La obra del Museo Romano de Mérida concluirá en octubre a falta del equipamiento

La ampliación del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) encara su recta final con la conclusión de la obra civil, prevista para el mes de ... octubre, tras lo que se dará paso al equipamiento de los nuevos espacios. El Gobierno central espera que el proyecto se dé por terminado a comienzos del próximo año.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves las obras en marcha, que acomete el Ministerio de Cultura. Según ha indicado, los trabajos se encuentran en su fase final con la previsión de concluir en las próximas semanas, antes de que termine el mes de octubre.

Tras esto, Cultura deberá acometer el equipamiento de las instalaciones, con lo que se prevé que se puedan inaugurar «a principios de 2026».

Quintana ha destacado que se trata de una obra «singular y ejemplar», que cuenta con una inversión de 7,5 millones de euros (sin contar el IVA) y que tiene el sello del prestigioso arquitecto Rafael Moneo, quien también proyectó el edificio del MNAR a comienzos de los años 80 del pasado siglo.

El delegado del Gobierno ha recalcado que con esta actuación el Ministerio de Cultura hace un esfuerzo para que el centro sea «un auténtico referente del mundo museístico romano».

«Vamos viendo el final de un largo camino», ha apuntado la directora del museo emeritense, Trinidad Nogales. El proyecto dio sus primeros pasos con la compra del edificio aledaño, tras lo que se llevó a cabo su demolición y la excavación del solar. Después se logró que Moneo se encargara de la ampliación, lo que le ha permitido cerrar un círculo en su trayectoria, que ganó auge con la construcción del MNAR y que en el tramo final de su carrera se completa con su ampliación.

Como ha recordado Nogales, para Moneo la construcción del MNAR supuso un hito profesional, ya que fue el proyecto que le abrió las puertas para optar a la cátedra de Arquitectura en la Universidad de Harvard.

Más espacio para exposiciones

Nogales ha incidido en que la ampliación del edificio permitirá duplicar el espacio destinado a investigación, así como la biblioteca. También dispondrá de más áreas para actividades educativas y un salón de actos con capacidad para 250 personas. Esto permitirá albergar eventos de calado, como el congreso internacional de bronces de la antigüedad que tendrá lugar en 2026.

Asimismo, ha subrayado la nueva sala de exposiciones temporales, que además tendrá una entrada diferenciada de la colección permanente para que el visitante pueda optar entre uno y otro recorrido.

Trinidad Nogales ha explicado que Moneo ha pretendido que se note la ampliación del edificio con la parte añadida en el exterior, pero que en el interior ha conseguido una plena integración.