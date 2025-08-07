HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un paciente provoca destrozos en un centro de salud de Badajoz tras negarle unas recetas
Una aeronave sobre la nueva capa de rodadura de Royanejos, esta mañana. HOY

El aeródromo de Royanejos de Mérida mejora su pavimento y acoge a 35 aeronaves este fin de semana

Se han invertido unos 200.000 euros en esta instalación municipal que está cedida al Aeroclub emeritense

R. H.

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:51

Mejora del pavimento en la pista del aeródromo de Royanejos. El Ayuntamiento, titular de la instalación, da por finalizada, a falta de pequeños ... remates, la actuación de mejora, en la que se han invertido unos 200.000 euros. El fin de estas obras coincide con la llegada este jueves de la Vuelta Ibérica de Aeronaves Ligeras a Mérida, un evento organizado por la Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras en el que participarán más de 35 aeronaves de España y Portugal. Según el Consistorio, congregará a casi un centenar de personas durante el fin de semana en la capital extremeña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 Muere una niña de 10 años y otras tres personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  6. 6

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  7. 7 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  8. 8 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  9. 9 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  10. 10 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El aeródromo de Royanejos de Mérida mejora su pavimento y acoge a 35 aeronaves este fin de semana

El aeródromo de Royanejos de Mérida mejora su pavimento y acoge a 35 aeronaves este fin de semana