El aeródromo de Royanejos de Mérida mejora su pavimento y acoge a 35 aeronaves este fin de semana

Mejora del pavimento en la pista del aeródromo de Royanejos. El Ayuntamiento, titular de la instalación, da por finalizada, a falta de pequeños ... remates, la actuación de mejora, en la que se han invertido unos 200.000 euros. El fin de estas obras coincide con la llegada este jueves de la Vuelta Ibérica de Aeronaves Ligeras a Mérida, un evento organizado por la Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras en el que participarán más de 35 aeronaves de España y Portugal. Según el Consistorio, congregará a casi un centenar de personas durante el fin de semana en la capital extremeña.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha visitado las obras de adecuación del Aeródromo de Mérida-Royanejos, que se encuentra a unos 8 kilómetros del casco urbano emeritense. Se han financiado con una inversión de casi 200.000 euros a través de una subvención procedente de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en concreto. Los trabajos de mejora comenzaron en 2023.

Ampliar Aeronave en Royanejos. junto a los hangares. HOY

Explica el Ayuntamiento que los trabajos han consistido en el refuerzo de la capa de rodadura de la pista existente, que presentaba signos evidentes de envejecimiento, sobre la que se ha extendido una nueva capa de 643 metros de longitud con una anchura de pista de 11 metros. Rodríguez Osuna ha agradecido la labor de la empresa encargada de la ejecución de este proyecto, que se ha realizado «en tiempo récord«.

Este aeródromo es de titularidad municipal y de gestión privada por el Aeroclub de Mérida, que preside Luis Lechón. Además de usarse como escuela de pilotos y puerta de entrada de vuelos turísticos a Extremadura, es utilizado también como base de emergencias y para el servicio de extinción de incendios del Infoex en época estival.