Adif instalará esta semana la pasarela peatonal sobre las vías de la estación de Mérida Los trabajos se llevarán a cabo de madrugada durante tres noches para evitar incidencias sobre la circulación de trenes

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) instalará esta semana la pasarela peatonal elevada que cruzará las vías del tren en la estación de Mérida y que permitirá conectar la calle Cardero con el polígono industrial Albarregas.

En el recinto de la estación emeritense ya está ensamblada la pasarela peatonal que permitirá pasar de un punto a otro de la estación sin tener que dar un rodeo por la avenida de Extremadura o por la calle Marquesa de Pinares. Asimismo, en los últimos días se ha montado una grúa de grandes dimensiones para llevar a cabo estos trabajos.

Según indica Adif, la previsión es que las operaciones de montaje se desarrollen de madrugada, entre las 23.30 y las 5.30 horas, en las noches del lunes, martes y miércoles de esta semana.

La pasarela peatonal, pensada también para bicicletas, conectará la estación de trenes con la calle Camino Viejo de Mirandilla, en las inmediaciones del polígono Albarregas. El objetivo es disponer de un nuevo itinerario peatonal para facilitar el acceso a las consejerías de la Junta de Extremadura en la zona de Mérida III Milenio.

Actualmente, los usuarios de Renfe deben tomar la calle Cardero, bajar la avenida de Extremadura y seguir por el paso inferior bajo la vía del tren junto a los restos del xenodoquio para llegar a las nuevas consejerías. Con este paso peatonal no será necesario dar ese rodeo.

Asimismo, esto permitirá contar con una conexión más rápida entre el centro de la ciudad y barrios como La Corchera y Los Milagros, en la Zona Norte.

Desde 2022

Adif convocó a finales de 2023 la ejecución de esta obra con un presupuesto de más de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. La actuación se financia con los fondos europeos de recuperación y gracias a un convenio firmado en 2022 con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida.

El contrato se adjudicó a comienzos del pasado año a la unión de empresas formada por Cotodisa y Sebastián Sevilla Nevado por algo más de 2 millones de euros, por lo que se esperaba su conclusión para principios de 2025. En una visita reciente a las obras, el Gobierno regional anunció que los trabajos concluirán a finales de este año.