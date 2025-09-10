La línea Zafra-Huelva recuperará el tráfico ferroviario el 15 de septiembre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Renfe, restablece a partir del lunes 15 de septiembre el servicio de media distancia Huelva- ... Zafra, después de que Adif haya concluido el grueso de las obras de renovación de esta línea de ancho convencional con una inversión de más de 250 millones de euros.

Como avanzó HOY, Adif ha dado por concluidas este mes las obras que impiden el paso de trenes por esta línea, que está cortada al tráfico ferroviario desde julio de 2023. Los trabajos de mejora continuarán, pero ya no son incompatibles con la circulación. Pero aún faltaba por definir los horarios y formar a los maquinistas.

Después de que haya terminado ese trabajo, Transportes anuncia que los billetes estarán disponibles desde hoy en los canales de venta habituales de Renfe. Entre Huelva y Zafra circularán dos frecuencias, una por sentido, los viernes, sábados y domingos. Antes del corte sólo había una relación de ida y vuelta en esos mismos días.

Transportes señala que esta programación se adapta a la rutina de movilidad de los viajeros que se desplazan por motivos laborales o académicos, con especial atención a los usuarios de la sierra onubense que se desplazan a la capital a realizar gestiones. Para ello, entre Huelva y Jabugo circularán dos trenes de lunes a jueves, tres los viernes y sábados y cuatro los domingos.

En cuanto a los horarios, el nuevo servicio tendrá salida de Huelva a las 15.15 horas los viernes y a las 10.45 los sábados y domingos (con paradas en Fregenal de la Sierra a las 17.31 y 12.56 y llegadas a Zafra a las 18.13 y 13.37, respectivamente). Desde la localidad extremeña, la partida de los viernes será a las 19.00 horas y a las 16.30 los sábados y domingos, con el objetivo de facilitar la movilidad por motivos de ocio (con paradas en Fregenal a las 19.38 y 17.08 y llegada a Huelva a las 21.49 y 19.19).

Gracias a las actuaciones de modernización de la infraestructura, el tiempo de viaje medio entre Huelva y Zafra será de dos horas y 52 minutos, 25 minutos menos de la duración anterior a las obras. La rebaja es de casi una hora y media respecto al trayecto actual por carretera.

«Renfe ha programado estos horarios tras un análisis exhaustivo de la demanda real de transporte y de los datos de movilidad registrados en esta relación», añade el Ministerio de Transportes.

Renovación integral

Las obras han incluido la reparación y refuerzo estructural de cinco puentes con la limpieza y reparación de los paramentos y la ejecución de nuevos tableros de hormigón de refuerzo impermeabilizados. Esta actividad ha requerido el desmontaje de la vía.

Asimismo, se ha acometido la renovación integral de la infraestructura a lo largo de 90,5 kilómetros. Ha consistido en la reposición general de la vía con balasto, carril de alta capacidad y traviesas de hormigón, así como la mejora de la red de drenaje longitudinal y transversal. Estas actuaciones se han centrado en el tramo andaluz, puesto que el extremeño ya fue objeto de adecuación.

Con estas actuaciones se ha conseguido la supresión de catorce limitaciones de velocidad, con la mejora consecuente de los tiempos de viaje.

Además, se acometen las obras para la supresión del bloqueo telefónico y su sustitución por un Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU), que funcionará con Control de Tráfico Centralizado y será telemandado desde el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Sevilla. Para ello se sustituyen los actuales enclavamientos mecánicos por electrónicos de última tecnología, así como la instalación de señales, balizas y equipos de detección del tren mediante contadores de ejes. Para ello se realiza la obra civil consistente en canalizaciones, zanjas, canaletas, arquetas y cámaras, para permitir el tendido de cables de energía y fibra óptica. Todo ello ha requerido la construcción de nuevos edificios técnicos en las estaciones para albergar estos nuevos equipamientos.

Esta mejora abarca tanto la línea Zafra-Huelva como la Zafra-Llanos de la Granja (destinada al tráfico de mercancías hasta Jerez de los Caballeros).

A la supresión del bloqueo telefónico se suma la implantación del GSM-R, el sistema de telecomunicaciones escogido por las principales compañías ferroviarias europeas para permitir las comunicaciones de voz entre el tren y el CRC. Además de su instalación en las líneas Zafra-Huelva Mercancías y Zafra-Llanos de la Granja, este contrato también incluye su implantación en el tramo Zafra-Los Rosales, que conecta Mérida con Sevilla.

Para proceder a su instalación, destaca el despliegue de los equipos radio, junto con sus correspondientes antenas y sistemas radiantes, para dar cobertura a lo largo de toda la traza. Además de los equipos de comunicaciones fijas que permiten conectar los equipos radio con los elementos centrales de la red GSM-R de Adif. También ha sido preciso instalar equipos de energía (cuadros eléctricos, protecciones, rectificadores y baterías) para posibilitar el funcionamiento de los dispositivos de comunicaciones.

Todas estas actualizaciones tecnológicas conllevan la mejora de los elementos de protección que afectan a un total de trece pasos a nivel, destaca el Ministerio de Transportes.