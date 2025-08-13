La pasarela peatonal sobre las vías del tren en Mérida estará lista a final de año Es la previsión manifestada por la Junta en una obra que adjudicó Adif, del Ministerio de Transportes, por 2 millones y que conllevan carril bici

Lista para final de año. Esa es la previsión manifestada por la Junta sobre la construcción de una pasarela peatonal sobre la estación de tren en Mérida, con carril bici. Una obra adjudicada por Adif (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) dependiente del Ministerio de Transporte y que supondrá también la puesta en marcha un carril bici. La pasarela ofrecerá una conexión directa entre la Zona Norte y el centro de la ciudad, con ese con carril bici a las consejerías del complejo administrativo de Mérida III Milenio.

Las obras se están llevando a cabo entre la Calle Cardero y el Camino Viejo de Mirandilla. El director general de Transportes de la Junta, Cristóbal Maza, ha visitado esta mañana unos trabajos que van con retraso. Hay que recordar que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias adjudicó en diciembre de 2023 por algo más de 2 millones de euros las obras de construcción de una pasarela peatonal sobre la estación de ferrocarril. La adjudicataria, la unión de empresas formada por Cotodisa obras y servicios y Sebastián Sevilla Nevado. Su propuesta técnica fue la tercera mejor valorada, pero a esto sumó la oferta económica más baja, que ascendía a 1.680.266,76 euros (2.033.122,78 euros con el IVA incluido).

Los trabajos tenían un plazo de ejecución de un año. Por tanto, debían estar concluidos a comienzos de este 2025.

La entidad ferroviaria convocó este concurso por algo más de 2,2 millones de euros a mediados de noviembre por el procedimiento de urgencia, ya que era necesario adjudicar el contrato antes de que acabara el año para poder acogerse a la financiación de los fondos europeos de recuperación.

El proyecto se lleva a cabo gracias a un convenio de la Junta de Extremadura con Adif y el Ayuntamiento de Mérida para construir una pasarela peatonal con carril bici. Con ello, ha destacado Maza, se consigue mejorar la permeabilidad y accesibilidad desde la parte Norte al centro de la ciudad, evitando rodeos y trayectos peligrosos y también fomentar la intermodalidad entre los usuarios del tren con la movilidad activa.

Se está finalizando, ha dicho el director general de Transportes, el ensamblaje sobre suelo de la propia pasarela de 63 metros de longitud por 3,2 metros de ancho, que será después colocada mediante dos grandes grúas en un solo vano sin apoyos a una altura mínima de 7,5 metros sobre las vías. Esto permitirá avanzar en la obra sin necesidad de afectar a la circulación de trenes. Esta operación se realizará en horario nocturno coincidiendo con el periodo de la jornada en la que no hay tráfico previsto.

Una pasarela que es 100% extremeña ya que ha sido suministrada por la empresa extremeña Indumex para que el contratista, Construcciones Sevilla Nevado, la pueda colocar en pocos días.

Actuaciones

El acceso a la pasarela por la fachada principal de la estación se hará por su patio trasero, en la zona de edificios de instalaciones, y conectará con la calle Cardero a su misma altura. Esto obliga a demoler la rampa existente y reponerla en una ubicación diferente. Esta rampa fue construida hace poco más de dos años como parte de las obras para la adecuación de la estación a los nuevos servicios ferroviarios.

El acceso por el norte se plantea mediante rampas con un giro a 180 grados para poder alcanzar la cota de calle sin necesidad de muros de elevada longitud. La estructura se apoyará sobre unas pilas que han sido diseñadas en homenaje al cercano Acueducto de Los Milagros, al que también emula la fachada de la estación emeritense.

Por último, se adecuará un carril bici hasta la zona de Mérida III Milenio, para lo que se aprovecharán los itinerarios actuales por las aceras y el parque del Albarregas, con tramos de tráfico conjunto de peatones y ciclistas y otros tramos segregados.

