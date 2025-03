Don Benito celebra la suerte del 74778

Estrella Domeque Domingo, 22 de diciembre 2024, 16:00 Comenta Compartir

«¿Otra vez la chica de avenida Alonso Martín?». Se preguntaban muchos en Don Benito este domingo con la suerte de la Lotería de Navidad rondando de nuevo por esta administración de la localidad pacense. Y es que, un año más, Pilar Horrillo celebraba el haber repartido un quinto premio, el 74778.

«Creemos que es un décimo que ha sido vendido de máquina», contaba esta lotera de un despacho ubicado en la librería Cervantes de la avenida Alonso Martín y que en 2023 ya repartió décimos de un segundo y un quinto premio; al igual que en 2021. «Un año más, muy contentos de haber dado suerte otra vez, es una ilusión muy grande; creo que tiene mérito porque si vendes mucho tienes muchas posibilidades, nosotros no vendemos tanto y eso es que hay mucha suerte aquí», cuenta ilusionada después de que hace un mes repartieran también 'El Millón' del sorteo de Euromillones.

Pilar Horrillo reconoce que estos premios siempre hacen subir algo las ventas para los próximos sorteos, en este caso, el de 'El Niño'. «Es un sorteo muy guay, con muchos premios, y ojalá podamos repartir un poquito más», vaticina descorchando la botella de cava en familia en una escena convertida ya en tradición. Y es que en esta administración se celebra siempre con un brindis, aunque se les resista por el momento dar el gordo.

En otra punta de la localidad, en la calle Fuente de los Barros, también Verónica Pérez está de celebración y, en su caso, visiblemente emocionada. «Es una alegría, llevo poco tiempo aquí y esto es un barrio obrero; me emociono porque das algunos premios pequeños, pero me ha hecho mucha ilusión cuando me ha llamado mi jefe para decirme que había dado un quinto premio», expresa con emoción, «ahora llega la cuesta de enero y eso vendrá muy bien al que le haya tocado, que le arregle un poco la vida». No sabe a quién se vendió el número, pero desea que haya sido a alguien del barrio, su clientela más habitual. «Vienen de otras localidades como Medellín o La Haba, que quizás les pilla de paso, pero la mayoría suele ser de por aqui», dice sobre este premio mirando ya también a ese sorteo del Niño, «será mejor todavía porque siempre toca más».

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.