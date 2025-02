Euromillón en Don Benito: «Ojalá venga el premiado y lo celebre aquí con nosotros»

Falta un mes para el sorteo de la Lotería de Navidad, el que más ilusión genera, pero la alegría se ha adelantado en el Despacho ... de Loterías de la avenida Alonso Martín de Don Benito que este viernes repartió un millón de euros con 'El Millón' del sorteo de Euromillones.

«Me escribió mi madre un WhatsApp porque escuchó en la tele, en la 1, que lo estaban diciendo en directo, que había tocado un millón de euros en Don Benito», relata Pilar Horrillo, la lotera de esta Administración, sobre cómo se enteró anoche de la noticia. «Le dije 'Mamá, yo no sé aún nada', pero después ya vi en el escrutinio 'Alonso Martín, 5' y dije 'Pues sí, soy yo'».

Esta mañana eran muchos los que se acercaban bromeando sobre cómo hacían para cobrar el boleto premiado con el código JJP07122 y otros que lamentaban que no fuese el suyo o el de la peña. Pilar, por el momento, desconoce quién es el ganador. «Ojalá que venga, nos diga algo y lo celebre aquí con nosotros, no sé nada y no ha venido nadie a reclamar el premio, pero puede ser cualquiera que haya venido aquí, o sea, que la gente vaya mirando su boletito», expresa Pilar que reconoce que este viernes había un sorteo especial, por lo que fueron muchas las participaciones.

«Un millón de euros ya es muy buen dinero, ahora ya tenemos las expectativas para la campaña de Navidad a tope», dice en una mañana de mucho trasiego y muchas felicitaciones para esta lotera que empieza a ser habitual en esto de repartir suerte. Así, el pasado año repartió un 2º y un 5º premio en la Lotería de Navidad y ya en 2021 dio un 4º en este mismo sorteo para el que falta un mes. Aunque a lo largo del año, también da algún pellizco en otros: «Esperemos que este premio llame a la suerte, que sigamos repartiendo mucha suerte y a ver si el Gordo de Navidad cae este año aquí».

Ubicada frente a la estación de autobuses, esta administración es, explica Pilar, de barrio. «No tenemos unas ventas excesivas, pero vamos mejorando año a año», cuenta en la librería Cervantes en cuyo interior se encuentra este despacho de loterías que, entre novelas como 'Las hijas de la criada' de Sonsoles Ónega o 'La isla de la mujer dormida' de Pérez Reverte, atesora varios recortes del Diario HOY con las anteriores celebraciones cada vez que ha repartido algún premio importante.

«Ayer también tuvimos algo de celebración porque aunque no me haya tocado a mí, estoy súper contenta de dar premios y que la gente venga; como siempre se dice, me llevo la satisfacción personal de dar un premio y la ilusión de seguir dando más», concluye Pilar Horrillo que ya cuenta los días para el 22 de diciembre.

Cabe destacar que en este sorteo no hubo acertantes de Primera Categoría, pero sí se registraron dos boletos acertantes de Segunda Categoría, validados a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.