Dibujo del juicio celebrado en 2019 en París a miembros de los Clain. AFP

Vidas sin retorno

Muchas de las adhesiones de occidentales al Estado Islámico tuvieron un final dramático

G. E.

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:59

Comenta

Había hombres y mujeres de profundas convicciones religiosas, pero también adolescentes atraídas por la solidez de una fe en tiempos inciertos, el deseo de aventura ... e, incluso, el atractivo de guerrilleros vestidos de negro y que sólo mostraban una mirada feroz. Hace ya una década, la yihad sedujo a miles de individuos procedentes de todos los continentes. No todos tuvieron la suerte de Christine y sus nueras. Para muchos supuso un viaje sin retorno o que dejó graves secuelas.

Vidas sin retorno