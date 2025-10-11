HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una mujer en un campo gestionado por los kurdos, que acoge a presuntos familiares de yihadistas del Estado Islámico en Siria. AFP

La aventura yihadista de la familia Allain

Condena ·

La matriarca Christine, su marido, hijos y nietos, se convirtieron al Islam y partieron a Siria para apoyar al Estado Islámico

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:58

Comenta

El amor de madre mueve montañas y la fe del converso no se queda atrás a la hora de desplazar cordilleras. Ambas son poderosas fuerzas ... atávicas capaces de arremeter contra el orden establecido y arrastrar consigo a todo aquel que se cruce en su camino. La historia de Christine Allain, de 67 años constituye toda una revolución orográfica. Su peripecia refleja el poder de las convicciones y bien podría inspirar una serie televisiva basada en hechos reales. Ahora bien, el argumento es tan desaforado que exige papel y lápiz para seguir su evolución. Pero ojo, spoiler, la narración no acaba bien. El pasado mes la matriarca fue condenada a 13 años de cárcel por un tribunal francés. Esta es la aventura de una familia seducida por el yihadismo y que voló hasta Siria para comenzar una nueva vida y apoyar al Estado Islámico.

