Italia despenaliza la eutanasia en algunos supuestos Una sentencia del Tribunal Constitucional considera que no puede castigarse a quien ayude a morir a un enfermo que esté consciente y no pueda soportar el sufrimiento derivado de su patología DARÍO MENOR Roma Jueves, 26 septiembre 2019, 15:26

En una histórica sentencia contra la que ya se han manifestado tanto la Iglesia católica como los partidos de derechas, el Tribunal Constitucional italiano decidió anoche que no siempre se puede castigar a quien ayuda a morir a una persona con una enfermedad irreversible. El fallo prevé que la eutanasia no se condenará si el paciente mantenido con vida mediante tratamientos de soporte vital y que, además, tiene la capacidad de decidir de forma libre y consciente, manifiesta que le resulta «intolerable» el «sufrimiento físico y psicológico» derivado de su patología.

Esta polémica decisión de la Corte llega después de que Marco Cappato, antiguo eurodiputado del Partido Radical, acudiera a los tribunales para abrir un debate público y evitar una posible condena de hasta doce años de cárcel por acompañar al pinchadiscos italiano Fabiano Antoniani, conocido como Dj Fabo, a que muriera en una clínica de Suiza después de quedarse ciego y tetrapléjico tras sufrir un accidente de tráfico.

«La política no ha dado respuestas desde hace más de 34 años, desde que se se presentaron las primeras propuestas de ley sobre la legalización de elecciones diferentes del fin de la vida», comentó este jueves la abogada Filomena Gallo, secretaria de la asociación Luca Coscioni, que promueve la eutanasia, al celebrar la sentencia. Gallo hizo referencia a la falta de respuestas de la política porque el Tribunal instó al Parlamento a que legislara sobre este asunto, pero los partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo, por lo que no le quedó otro remedio que intervenir después de un año de espera. El fallo, no obstante, destaca que la aprobación de una ley sobre la eutanasia sigue siendo «indispensable».

De hecho, se limita a acotar los supuestos en que la ayuda al suicidio no podrá castigarse. Será cuando el paciente tenga una enfermedad irreversible, dependa de tratamientos o máquinas para seguir con vida, esté consciente y considere intolerable el sufrimiento que afronta.

La Iglesia católica puso el grito en el cielo por la sentencia del Constitucional. «No comprendo cómo se puede hablar de libertad. Aquí se crean los presupuestos para una cultura de la muerte en la que la sociedad pierde la luz de la razón», comentó monseñor Stefano Russo, secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana. La influencia del episcopado, junto al peso del Vaticano, determinarán el posible recorrido legislativo que tenga a partir de ahora la eutanasia en el Parlamento.