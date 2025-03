Sunak resucita a Cameron para intentar que su Gobierno complete la legislatura

El primer ministro británico que convocó y perdió el referéndum del Brexit, en 2016, ha regresado al Gobierno del Reino Unido, donde ejercerá como ministro ... de Asuntos Exteriores. El nombramiento de David Cameron ha sido la gran sorpresa de Rishi Sunak en una remodelación de su Gabinete para el tramo final hacia unas elecciones generales que se predicen para el otoño de 2024.

Tras guiar al Reino Unido a la marcha de la Unión Europea, Cameron dimitió al conocerse el resultado. Los partidarios de la permanencia dentro de su propio partido eran crueles. El peor primer ministro desde Lord North, decían. La asociación se debía a que North, con reputación de indolente, dirigió al país durante la Guerra de la Independencia en América, en el final del siglo XVIII, perdiendo las colonias.

Cameron tenía 43 años cuando llegó a la jefatura del Gobierno y perdió el empleo cinco años después. Desde su dimisión tras la victoria del Brexit, ha tenido empleos variados. Mantiene vínculos con empresas chinas. Provocó un escándalo con su promoción en los ministerios de una empresa financiera, Greensill, que quebró dejando cuantiosas deudas. Ha impartido clases de Política en la Universidad de Abu Dabi.

Su nombramiento como responsable del Foreign Office obliga a elevarlo a lord. El sistema británico exige que los ministros sean diputados elegidos por sufragio universal a la Cámara de los Comunes. En el caso de Cameron, y de otros en el pasado, se les nombra lores y responden a las preguntas sobre su gestión en la Cámara Alta. Su segundo en el ministerio, en este momento Andrew Mitchell, tendrá que representarle en los debates de los Comunes.

A la extrañeza que ha causado el retorno de Cameron a la primera fila de la gobernación se le han dado diferentes explicaciones. Es probable que el factor humano sea el fundamental. Sunak fue promovido por Cameron, su ministro George Osborne, y el exlíder tory William Hague en las filas del Partido Conservador. Se aseguraron después de que el multimillonario heredase un buen escaño.

Círculo de amistad

Hague ascendió muy joven al liderazgo del partido y fue machacado por las derrotas durante la era del laborista Tony Blair. Se transformó en prematuro hombre de Estado y Cameron le nombró ministro de Exteriores en su primer Gabinete. Hague dejó luego su circunscripción a Sunak. Ese círculo de amistad ha sobrevivido y sería la fuente probable del regreso de Cameron.

En las memorias publicadas de la campaña del Brexit, se dice que el anuncio por Sunak de su intención de apoyar la marcha de la Unión Europea fue un golpe moral para Cameron y Osborne, que le habían promovido como 'el futuro del partido'. Era un profesional formado en escuelas británicas privilegiadas, afable, miembro de una minoría étnica.

Si no se califica al oportunista Johnson como convencido 'brexiter', porque hasta la última hora barajó las dos opciones, Sunak es el primer jefe de Gobierno que votó con convencimiento por el Brexit. Y ha sacudido las divisiones en el grupo parlamentario, recuperando a Cameron en el mismo día en el que ha despedido como ministra de Interior a Suella Braverman.

La facción que aún quiere el regreso de Johnson se ha debilitado en los últimos meses, pero la coalición de votantes que le dio la victoria en 2019 tiene la misma complejidad para Sunak. Las circunscripciones 'brexiters' del norte industrial, enojadas con el statu quo, quieren más gasto público para detener su larga decadencia. Pero en otras regiones conservadores tradicionales más ricos son más favorables a las reducciones de impuestos.

Medios británicos interpretan la remodelación de Sunak como un desafío a la facción 'derechista'. El apoyo de Braverman fue decisivo hace un año para movilizar a ese grupo a que votase por Sunak como líder del partido y primer ministro. Su despido, el nombramiento de Cameron y otros movimientos en el Gobierno, como el de la nueva ministra de Sanidad, Victoria Atkins, pondrán a prueba su lealtad.

La exprimera ministra, Theresa May, que votó por la permanencia en la UE pero sustituyó a Cameron tras su derrota en el referéndum, ha celebrado su nombramiento: «Su inmensa experiencia en la escena internacional no tiene precio en este momento de gran incertidumbre en este mundo». Otros señalaban que no será un ministro especialmente bienvenido en capitales europeas.

Por su parte, el nuevo jefe de la diplomacia británica elogió al primer ministro en un comunicado en el que puntualiza que no ha estado de acuerdo con algunas decisiones -la eliminación de su compromiso de dedicar el 0,7% del presupuesto a la ayuda internacional es la más conocida-, pero que «está claro que Rishi Sunak es fuerte y capaz, y está mostrando un liderazgo ejemplar en un tiempo difícil».