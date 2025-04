Dimite por sorpresa el primer ministro de Irlanda

J. Gómez Peña Miércoles, 20 de marzo 2024, 14:13 Comenta Compartir

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha anunciado su dimisión al frente del Gobierno de coalición y como líder de su partido, el democristiano ... Fine Gael. «Sé que esto será una sorpresa y un disgusto para algunos», ha declarado. Ha alegado motivos «tanto personales como políticos», aunque no ha señalado ninguno en particular, y ha asegurado que su sucesor estará mejor situado para ganar las próximas elecciones, que no están previstas hasta 2025. «Creo que este Gobierno puede ser reelegido», ha pronosticado.

Varadkar ha pedido a su partido que elija al nuevo líder el 6 de abril, para que pueda ser designado como primer ministro tras el receso del Parlamento durante la Semana Santa. También ha asegurado que no tiene planes ni personales ni políticos. La dimisión se produce dos semanas después de la derrota en sendas consultas de la propuesta del Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la constitución. Tras un periodo de gobierno entre 2017 y 2020, Varadkar volvió al cargo en 2022, tras dos años como viceprimer ministro y como parte de un acuerdo de coalición entre su partido, el Fianna Fáil, y el Partido Verde. La dimisión ahora anunciada no supone adelantar las elecciones generales. Varadkar, de 45 años, hijo de un doctor indio y de madre irlandesa, llegó al poder por primera vez en 2017. Se convirtió en el primer ministro más joven y en el primer mandatario irlandés abiertamente homosexual, en un país con una fuerte presencia de la Iglesia católica.

