Crecen las sospechas de que un misil alcanzó al avión siniestrado en Kazajistán

Los resultados preliminares de la investigación abierta tras el accidente del avión de Azerbaijan Airlines que se estrelló el miércoles en Kazajistán alimentan la teoría ... de la implicación de la defensa antiaérea rusa en el siniestro. La aeronave, que había partido de Bakú con 67 personas a bordo y destino Grozni, en Chechenia, sufrió «interferencias externas, físicas y técnicas», según las primeras conclusiones conocidas este viernes del análisis de lo ocurrido con el 'Embraer 190' antes de que se desplomara cerca de la ciudad kazaja de Aktau –lejos del itinerario previsto para el vuelo– y acabara envuelto en llamas. El Gobierno azerí y Estados Unidos ya habían apuntado un día antes a Moscú como posible responsable de la tragedia, que dejó 38 muertos y 29 heridos. El Kremlin insiste en esperar a que las pesquisas hayan finalizado.

Las sospechas sobre la posible implicación de Rusia han rodeado al accidente desde el primer momento pese a que, oficialmente, se barajaran como hipótesis iniciales del desastre la colisión del avión con una bandada de pájaros o la explosión de un balón de oxígeno en el interior de la aeronave. Sin embargo, en la región rusa de Chechenia, a cuya capital se dirigía el vuelo J2-8243, los sistemas de defensa antiaérea actúan repetidamente para repeler los ataques de drones ucranianos y en la cubierta del aparato fueron halladas marcas similares a las causadas por un misil. Hasta cuatro fuentes conocedoras de la investigación sobre el siniestro en suelo kazajo señalaban este viernes en la misma dirección: Moscú como autor no intencionado del derribo.

El diputado azerí Rasim Musabekov apuntalaba esa versión al afirmar que «las fotos y los vídeos muestran el fuselaje del avión con agujeros que normalmente son causados por misiles». «Se está llevando a cabo una investigación para determinar si se trató de un tiro de la defensa antiaérea rusa o de otra causa», agregó. La agencia de noticias del mismo país Caliber se atrevió incluso a concretar el modelo del proyectil que habría hecho que el piloto de la aeronave perdiera el control: un Pantir-S. El Kremlin, consciente de que todos los dedos apuntan a Moscú, volvió a repetir que «hay una investigación en curso» sobre el accidente y «hasta que no se conozcan las conclusiones consideramos que no tenemos derecho a hacer ningún comentario y no lo haremos», subrayó su portavoz, Dimitri Peskov.

Vuelos cancelados

Pero no todos en Moscú guardan silencio en torno a estas acusaciones. El director de la agencia rusa de aviación civil Rosaviatsia, Dmitri Yadrov, reconoció que la situación en el aeropuerto de Grozni era el pasado miércoles «muy difícil». La culpa, dijo, fue de Kiev. «En ese momento, drones militares ucranianos lanzaron ataques terroristas contra infraestructuras civiles en Grozni y Vladikavkaz», describió. Azerbaijan Airlines ha decidido por ahora suspender sus conexiones con varias ciudades de Rusia en vista de los riesgos en el espacio aéreo por la guerra de Ucrania.

En el punto de mira El Kremlin guarda silencio a la espera de que finalicen las indagaciones, aunque el jefe de la aviación civil rusa señala como responsable a Kiev

Los encargados de la investigación sobre la tragedia del 'Embraer 190' recopilan estos días también los testimonios de los supervivientes, que recuerdan haber escuchado explosiones fuera de la aeronave cuando se dirigía hacia Grozni, su destino original, antes de desviarse cientos de millas a través del mar Caspio. Además de las escenas de «miedo», recuerdan que el aparato volaba «como si estuviera borracho» tras el supuesto impacto y que el piloto les avisó de que iba a realizar un «aterrizaje forzoso».