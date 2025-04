Acusan a Rusia de derribar con un misil el avión siniestrado en Kazajistán

La investigación sobre el accidente del avión de Azerbaijan Airlines que se estrelló el miércoles cerca de la ciudad kazaja de Aktau, y en el ... que murieron 38 personas y otras 29 resultaron heridas, comienza a dar pistas sobre lo ocurrido. En la cubierta de la aeronave se han hallado marcas similares a los daños causados por un misil. Esto explicaría la errática trayectoria seguida por el aparato antes de impactar contra el suelo y apuntaría a la posible implicación de los sistemas de defensa aérea de Moscú en el siniestro. Varias informaciones de diferentes medios indican además que la región rusa de Chechenia, a donde se dirigía el vuelo, fue atacada por drones durante la mañana del suceso.

La teoría de la implicación de Rusia sobrevolaba el accidente del 'Embraer 190' desde el pasado miércoles. Un funcionario estadounidense confirmó este jueves que los primeros indicios sugieren que el sistema de defensa antiaéreo ruso habría impactado en el avión. Antes, fuentes del Gobierno de Azerbaiyán habían asegurado que el vuelo 843 procedente de Bakú fue alcanzado por un misil tierra-aire, lanzado por Moscú, cuando se encontraba en el espacio aéreo de Grozni, en Chechenia, su destino. Es por ello que, según esta versión, no se habría permitido el aterrizaje de emergencia solicitado por la aeronave, obligándola a volar sobre las aguas del mar Caspio. Al tratar de tomar tierra en el aeródromo de Aktau, en Kazajistán, el aparato se rompió en pedazos por el choque y se incendió.

La agencia de noticias kazaja Caliber, afín al Gobierno, especificaba este jueves incluso el modelo del proyectil utilizado -un Pantir-S- y recogía que fuentes rusas reconocían que sus defensas antiaéreas trataban de derribar drones ucranianos en Chechenia, donde en las últimas semanas se habían reportado ataques por parte de estos aparatos no tripulados. Kiev apuntó directamente a Moscú como culpable de la tragedia por no cerrar su espacio aéreo sobre Grozni. El jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania, Andri Kovalenko, no dudó: «La explosión de un misil dañó el avión y desactivó sus sistemas».

Rusia salió al paso de las acusaciones sobre su responsabilidad en el accidente aéreo y alertó del peligro de lanzar teorías precipitadas sobre los motivos de lo ocurrido. «Sería un error formular hipótesis antes de las conclusiones de la investigación. No lo vamos a hacer y nadie debería hacerlo. Debemos esperar hasta el final de la investigación», insistió este jueves Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Se encontraron agujeros de metralla en el fuselaje del avión de Azerbaijan Airlines que se estrelló en Kazajstán

Hasta ahora los investigadores barajaban dos posibles causas del desastre aéreo: el choque contra una bandada de pájaros y la explosión de un balón de oxígeno a bordo. En las redes sociales circula todo tipo de contenido sobre el siniestro. Hay, por ejemplo, fotografías de los restos del fuselaje de la aeronave donde se puede observar lo que serían impactos de metralla, especialmente en la zona trasera de la cola y en el ala izquierda. En vídeos grabados por pasajeros en el interior del avión se ven, además, agujeros en los asientos y el techo que habrían producido la despresurización. Los supervivientes recuerdan haber oído una explosión tras los intentos fallidos de aterrizaje en Grozni, según recoge el medio ruso independiente 'Mediazona'.

Último contacto

El último contacto entre el piloto y la torre de control se produjo tras notificar lo que creía que era un «impacto de pájaro en la cabina». Según esa conversación, la aeronave trató primero de regresar a Bakú, pero cambió varias veces de destino al «haber perdido el control». No obstante, el comandante negó que hubiese peligro alguno: «El avión está en orden». Fueron sus últimas palabras.

Las autoridades kazajas de momento cierran filas con Moscú. El presidente del Senado, Maulen Ashimbayev, expresó su disconformidad con las teorías sobre un ataque. «Es un indicador de que ciertas personas quieren obtener algo», dijo en referencia a Kiev. Pero en el país se empiezan a escuchar las primeras voces discordantes, como la del experto en aviación Serik Mukhtybayev que, en declaraciones al medio Orda, garantizó que es «casi imposible» que la aeronave se estrellara por el impacto contra una bandada de aves debido a la altitud a la que volaba el aparato.