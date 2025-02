La confesión de un exmercenario del Grupo Wagner: «Disparé a una niña en la cabeza»

El horror de las acciones que ha cometido, y aún comete, el Grupo Wagner sobre territorio ucraniano se escucha casi siempre de boca de sus ... supervivientes. Muy pocas veces, al menos de manera pública, se ha oído a sus autores hablar sin pudor sobre esos crímenes. Azmat Uldarov y Alexei Savichev, dos exmercenarios del temible ejército privado que engorda sus filas en las cárceles de Rusia, lo han hecho ahora. Y no han ahorrado detalles de lo que, según se deduce de su relato, serían crímenes de guerra perpetrados en las zonas de Bajmut y Soledar, al este del país. «Maté niños con mis manos», asegura el primero. «Teníamos la orden de disparar a todos los mayores de quince años, sin palabras», cuenta su antiguo compañero en la sanguinaria milicia. Sus escalofriantes confesiones en forma de sendas entrevistas por videollamada -más de una hora de duración en total- han visto esta semana la luz a través de Gulagu.net, un portal ruso dedicado a la defensa de los derechos humanos con sede en Francia.

Las imágenes no son de gran calidad: una pantalla de móvil con un primer plano de los entrevistados. Cada uno por separado responde a las preguntas de Vladímir Osechkin, exiliado y fundador de Gulagu.net, a quien se ve en un pequeño recuadro en una esquina del teléfono. Savichev aparece en la calle, al aire libre, bajo un árbol sin hojas. Uldarov habla desde una habitación cubierta por papel pintado donde se enciende un cigarro. «Ella está gritando, es una niña pequeña, ya sabes, cinco, tal vez seis años. Le disparé, un tiro mortal en la cabeza», describe este excombatiente sobre uno de los asesinatos cometidos en Bajmut. Entre los dedos que apretaron el gatillo sostiene el pitillo. «Nos dieron la orden de no dejar salir a nadie, de hacer un barrido, liquidar a todos los que se cruzaran en el camino», prosigue, consciente de que en sus ataques se llevaron por delante la vida de «hombres, mujeres, niños, ancianos».

Uldarov y Savichev han realizado las declaraciones a una web rusa de defensa de los derechos humanos

La orden venía de «arriba». «Prigozhin -Evgueni- dijo 'no dejar salir a nadie'. A nadie, estoy enfatizando, a nadie», apunta sin rodeos al oligarca ruso al que pertenece el Grupo Wagner que ha reclutado a miles de mercenarios en las prisiones rusas. Muchos de los miembros de esta banda paramilitar, como el propio Uldarov, de 43 años, recibieron el indulto firmado por el presidente Vladímir Putin a pesar de las atrocidades que figuran en su historial. Otra de las narradas por él mismo en la entrevista ocurrió hace poco más de un mes, el 18 de marzo, en el centro de Bajmut, donde reconoce haber «limpiado» un edificio de nueve plantas donde encontró a «unos 300 o 400 civiles», entre ellos decenas de niños. Muchos intentaban protegerse en un gran sótano .

Órdenes de «arriba»

Uldarov asegura realizar ahora estas confesiones para que se conozcan «en Rusia y en otras naciones» aunque los hechos relatados -y que él mismo califica de «terribles»- no han sido aún verificados. Su compañero de filas, Alexei Savichev, aporta más detalles sobre algunas de esas acciones, como un fusilamiento hace apenas un par de meses con más de veinte asesinados. «Ucranianos», matiza el excombatiente y antes convicto cuando el entrevistador le pregunta sobre cuántos de ellos eran civiles. «Lo dices así, civiles, pues lo dices mal. Ucranianos de 15 o 16 años no diría que son civiles», sostiene antes de señalar que sobre esa edad habría «unas 23 o 24» personas en el pelotón contra el que abrieron fuego. Entre sus víctimas, afirma, hay también numerosos soldados y no sólo del país invadido sino rusos que se negaban a pelear y que murieron metidos en un pozo al que arrojó granadas. Las acciones, coincide, respondían a órdenes de «arriba».

Ampliar

El propietario del Grupo Wagner, que hace pocos días proponía parar la operación militar en Ucrania y concentrarse en defender los territorios ya ocupados, ha negado cada palabra de estos dos milicianos. «Nadie dispara a civiles o niños, nadie lo necesita en absoluto. Fuimos allí para salvarles del régimen bajo el que estaban», defiende Prigozhin en un comunicado que intenta borrar cualquier rastro de culpa sobre su persona. Pero no es la primera vez que uno de sus milicianos muestra la realidad de las prácticas de este ejército privado. En enero, el excomandante Andrei Medvedev, que logró huir a Noruega, dijo haber visto ejecuciones extrajudiciales en la invasión rusa durante los cuatro meses que duró su contrato con los paramilitares y, además, estar dispuesto a testificar.