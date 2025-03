Testigos de la Casa Blanca prueban que Trump se negó a proteger el Capitolio

Caroline Conejero Nueva York Jueves, 21 de julio 2022, 21:26 Comenta Compartir

El expresidente Trump faltó a su deber constitucional al no proteger al Congreso, que se encontraba bajo ataque, y violó la ley federal, al tratar de obstruir la certificación de la victoria electoral de su oponente Joe Biden en 2020. Dos potenciales delitos de Estado de gravedad sobre los que la Comisión del 6 de enero expuso abundante evidencia este jueves durante su octava, y por ahora, última, audiencia pública, que fue retransmitida en directo en horario de máxima audiencia.

Testificaron en persona dos miembros de la Casa Blanca de Trump, el ex asesor adjunto de seguridad nacional, Matthew Pottinger, y, la ex secretaria de prensa adjunta, Sarah Matthews. Ambos renunciaron tras el ataque del 6 de enero de 2021.

La evidencia del panel se centró en construir el caso de que el expresidente no solo no hizo nada para detener el asalto de sus partidarios, sino que además lo fomentó al publicar un tuit en el que condenaba aún más al vicepresidente Mike Pence, por no «haber tenido el coraje de hacer lo que debería haberse hecho». Durante los 187 minutos de caos que generó el asalto, Trump ignoró la batalla brutal entre la policía del Capitolio y los violentos que los superaban en número.

El entonces mandatario se negó a tomar acción ante las repetidas súplicas de sus consejeros, aliados externos, e incluso, miembros de su familia, y a dar la orden de parar la insurrección que él había incitado. Tampoco ordenó la movilización de las tropas de la guardia nacional para restablecer el orden mientras veía en tiempo real cómo se desarrollaba la violencia en el Capitolio.

Enajenado durante más de tres horas, Trump permaneció impávido en el ala oeste de la Casa Blanca, hasta que finalmente publicó a regañadientes un tuit con el, ahora infame vídeo, pidiéndoles que abandonaran el Capitolio. Los dos testigos Pottinger y Matthews, ofrecieron un relato pormenorizado de cómo se desarrolló el día, así como del inconcebible comportamiento del expresidente que enfureció cuando se le impidió marchar al Capitolio, tras incitar a sus partidarios a «luchar como el demonio» para anular su derrota electoral.

Trump estaba tan decidido a ir al Capitolio que intentó arrebatarle el control del volante al Servicio Secreto e incluso se lanzó al cuello de otro de los agentes. De regreso en la Casa Blanca, la discusión continuó en el camino de entrada del ala oeste, y, una vez en el comedor adyacente a la Oficina Oval, lanzó los platos de la comida contra la pared.

La intervención de Pence

El panel estableció con solidez la culpabilidad penal del expresidente por su negativa a tomar acción mientras los grupos violentos, armados con equipo militar, invadían el edificio y se enfrentaban a la Policía, al tiempo que otros se dirigían en busca de miembros demócratas del Congreso y del vicepresidente, con amenazas de muerte. En ausencia de mando, Pence asumió de facto el deber de comandante en jefe, y, desde una zona de carga del edificio del Senado donde tuvo que buscar refugio, ordenó refuerzos de la Guardia Nacional.

Paralelamente el creciente escándalo del Servicio Secreto por borrar los mensajes del 5 y 6 de enero tras ser solicitados por la Comisión, envuelve ahora también a los Archivos Nacionales. El registro federal del Gobierno instruyó el martes al departamento a investigar los hechos, que contituyen un delito.

Biden da positivo por coronavirus con «síntomas muy leves» El presidente estadounidense, Joe Biden, dio ayer positivo por covid, aunque se encuentra «bien» y presenta únicamente «síntomas muy leves», según informó la Casa Blanca. «Está completamente vacunado y se le han puesto dos dosis de refuerzo. Además, presenta rasgos propios de un resfriado», por lo que «participará en las reuniones previstas para estos días mediante videoconferencia», añadió.