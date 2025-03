Ninguna de las once víctimas de la discoteca de Monterey Park conocía a su asesino

Seis mujeres y cinco hombres, todos asiáticos de distintos orígenes, perdieron la vida el sábado bajo la ráfaga de ira de Huu Can Tran cuando ... despedían el Año del Tigre. Aparentemente, ninguna conocía a su asesino. Fueron víctimas aleatorias de su rabia, su mal humor y rencores que podían remontarse décadas atrás.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, convocó el miércoles por la noche una repentina conferencia de prensa para desahogarse y poner las cosas en su sitio. La prensa busca incansablemente teorías con la que explicar a la ansiosa población cuál fue el motivó de ese crimen, pero a la policía le resulta insultante escuchar relatos equivocados.

«Nadie recuerda haberle visto en la sala de baile Star Ballroom Dance Studio en los cuatro años anteriores», aclaró el sheriff. Con eso quedaban descartadas las teorías de que buscaba a su ex mujer, a la que conoció dos décadas antes en esa misma pista de baile, o alguna nueva amante de las muchas mujeres a las que en su día enseñaba a bailar. Los celos y la violencia doméstica suelen ser el 60% de las motivaciones de tiroteos masivos, según un estudio de Geller.

Las mujeres a las que mató tenían entre 57 y 70 años. Tran, 72. No hay ningún indicio de que planease suicidarse esa noche, como acabó haciendo cuando la policía le acorraló en un aparcamiento. Si oyó un disparo y le vieron inclinar la cabeza sobre el volante, eso fue todo. Con él se iba la mejor fuente de información para entender la motivación de una de las peores masacres ocurridas en la historia de California.

Horas antes había solicitado atención médica en un centro de urgencias, por lo que parecen ser heridas consistentes con la lucha que mantuvo en Lai Lai Ballroom Studio, otra sala de baile en la ciudad vecina de Alhambra, donde el hijo del dueño tuvo el valor y la agilidad mental para entender que si no se enfrentaba a él y le arrebataba el arma, «íbamos a morir todos», contó a la cadena ABC.

Parada para curar heridas

El hecho de que Tran buscase alivio médico para sus heridas no parece coherente con alguien que estuviera pensando en suicidarse. Lo que sí se sabe es que diez días antes estuvo en una comisaría de policía dispuesto a denunciar a distintos familiares por acusaciones que iban desde el fraude hasta el envenenamiento. Como no aportó ninguna prueba, quedó en volver con documentación que avalasen sus quejas.

Se le conocía por su mal humor. Siempre pensaba que la gente lo miraba mal y, en particular, los instructores de la sala de baile en la que el sábado entró a tiros dejando once víctimas mortales y otros 9 heridos. ¿Pudo ser esa rencilla el motivo de la masacre? El sheriff Luna advirtió el miércoles que tal vez no se sepa nunca. «Con su muerte hemos perdido la pieza más importante del puzle. A partir de ahí todo lo que digamos serán conjeturas». Como prueba, recordó que la policía de Las Vegas pasó más de un año tras el tiroteo de 2017 que dejó 58 muertos en el Festival de la Ruta 81 sin averiguar la motivación. Hasta este día sigue siendo el tiroteo más mortal en la historia moderna de Estados Unidos, igual de inquietante e incomprensible.

A Tran le gustaban las armas de fuego. Su único incidente con la justicia se produjo en 1990 por posesión ilegal de un arma. En la casa que compró en una Comunidad de jubilados de Hemet (California) se han encontrado cientos de balas, silenciadores y aparatos electrónicos para modificar las armas que tenía, pero nada que explique por qué condujo ese día 130 km hacia el noroeste para abrir fuego en su antigua pista de baile. En los alrededores se encontró también aparcada una moto registrada a su nombre, lo que hace pensar a la policía que quiso cubrirse las espaldas con un segundo vehículo para la fuga. Nada que encaje con su suicidio.