Multa de 9.000 dólares a Trump por incumplir la orden mordaza

El juez Juan Merchán sentenció este martes que Donald Trump violó la orden mordaza que le impuso para evitar que siguiera atacando a los testigos, ... fiscales, miembros del jurado y hasta a la familia del propio magistrado que preside el proceso que enfrenta en Nueva York por 34 delitos de fraude contable.

Por el momento, el expresidente no será encarcelado, como gusta decir cuando intenta incendiar los ánimos de sus seguidores, sino que tendrá que pagar mil dólares de multa por cada violación, hasta un total de nueve de las once que argumentaba la Fiscalía. Abonará así 9.000 dólares.

«Este tribunal no tolerará que continúe violando sus órdenes deliberadamente y, si fuera necesario y apropiado bajo las circunstancias, impondrá una pena de encarcelación», advirtió el juez.

Trump utilizaba para ello su red Truth Social, en la que publicó los nueve ataques entre el 10 y el 17 de abril. Su abogado trató de exculparle con el argumento de que replicar las publicaciones de otros usuarios no significa asumirlas, de lo que no pudo aportar precedente legal alguno. «Simplemente es de sentido común», le dijo al juez. Merchán ha considerado ese argumento «absurdo e ilógico».

Sin embargo, el juez sí ha tenido en cuenta que en dos de las alegaciones por las que no ha sido condenado se defendía de los ataques de su exabogado Michael Cohen y la actriz Stormy Daniels, ambos testigos de peso en el juicio. Merchán ha dejado claro que no permitirá a los implicados que usen «esta protección como espada» contra el acusado.

Mata a su perro

Algunos de sus más cercanos colaboradores pasan ya a las armas de fuego. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que compite para ser su vicepresidenta, confiesa sin rubor en el libro autobiográfico que publicará esta semana, titulado 'No hay vuelta atrás', haber disparado a sangre fría a su cachorro de perro perdiguero de 14 meses, al que consideró «imposible de entrenar», a una cabra «de olor pestilente» y a tres caballos «que llevaban 25 años en la familia». Todo ello como prueba de que es capaz de hacer lo que haga falta y no le da miedo decir lo que no sea políticamente correcto. Un bautismo de fuego que el presidente marca dentro y fuera de los tribunales con sus propios desafíos.