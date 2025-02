Estos son los doce hombres y mujeres que juzgarán a Trump

Miguel Pérez Sábado, 20 de abril 2024, 00:40 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

Doce hombres y mujeres de Manhattan juzgarán a Donald Trump en el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos en la historia política de este país. El juez Juan Merchán tiene ya la lista de los elegidos después de un escrutinio por parte de los fiscales y abogados del magnate republicano como nunca se ha visto antes.

Este viernes es el último día de que disponen las partes para elevar las últimas alegaciones y presentar cinco suplentes más al que ya ha sido designado. Todos ellos actuarán como posibles sustitutos en caso de que alguno de los jurados aprobados se retire por algún motivo justificado. La sesión de este viernes comienza a las 9.30 horas (tres y media de la tarde en España) y ha generado una expectación inusitada, puesto que será la última antes de que el juicio inicie la próxima semana su fase crucial. El juez quiere arrancar el lunes con las declaraciones que decidirán si Trump resulta condenado o es declarado inocente por los pagos a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre un presunto encuentro sexual entre ambos. Son 34 cargos en su contra los que ha presentado la Fiscalía. Nunca un presidente de EE UU ha estado tan cerca de una sentencia judicial penal, ni siquiera Richard Nixon en el caso 'Watergate' aunque finalmente renunciara a su cargo.

Merchán ha ocultado los nombres de los jurados y autorizado únicamente la difusión de los datos de cada uno de ellos que resultan indispensables para garantizar la transparencia del proceso. Tan celoso ha sido en su objetivo que ha ordenado incluso retirar los nombres de las empresas para las que trabajan o han trabajado recientemente y ha 'tapado' de los interrogatorios los párrafos donde ellos mismos hablan de sus vidas de forma que pudieran ser identificados fácilmente.

En un ejercicio de responsabilidad pública, el magistrado también ha pedido a los abogados y periodistas que guarden en secreto algunos detalles que sí aparecen en los documentos internos, pero que han sido retirados de la información pública en aras a proteger la intimidad de los doce hombres y mujeres sin piedad. En la fase preliminar, un número secreto de aspirantes fue descartado porque no cumplía los criterios de idoneidad o, en algunos casos, porque ellos mismos temían no soportar la presión o sufrir represalias, incluso físicas, si su identidad terminaba revelándose.

Como ejemplo de la rigurosidad del examen al que han sido sometidos, dos candidatos que ya habían sido juramentados han sido removidos este jueves por mandato de los abogados. En total, el jurado lo compondrán siete hombre y cinco mujeres que se han declarado imparciales para juzgar a su expresidente.

Quién es quién

Jurado número 1. Será el miembro que coordine al resto y ejerza de portavoz. Trabaja en el sector de ventas, disfruta de las actividades al aire libre y reside en West Harlem. Casado, no tiene hijos. Asegura que carece de una opinión formada sobre Trump. Lee 'The New York Times' y es asiduo de las cadenas Fox News y MSNBC.

Jurado número 2. Cree que el magnate ha hecho cosas buenas por Estados Unidos aunque su opinión sobre él es ambivalente. Vive en la Cocina del Infierno, le gusta Nueva York y trabaja en finanzas. Aficionado al senderismo y la música, sigue en las redes sociales a dos personas cercanas a Trump: Kellyanne Conway, exasesora del expresidente cuando estaba en la Casa Blanca, y Michael Cohen, su exportavoz y abogado, llamado a declarar en este juicio por los pagos a la actriz Stormy Daniels. También sigue los canales de otros líderes de derecha e izquierda. «Quizás necesite saber cualquier cosa que pueda mover los mercados», ha precisado ante los abogados y fiscales. Escucha un podcast sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y le preocupan los conflictos bélicos en Ucrania e Israel.

Jurado número 3. Vive en el acomodado barrio de Chelsea, uno de los más antiguos y artísticos de Nueva York. Abogado, ha declarado que no conoce bien los demás casos penales que atañen a Trump. Lee 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'. De joven estuvo enganchado a 'El aprendiz', el reality producido y presentado por el expresidente entre 2004 y 2017.

Ampliar El juez Merchán interroga a una de las personas preseleccionadas para el jurado, en gris con el fin de no dar detalles de su apariencia física. Reuters

Jurado número 4. No esperaba que fuera seleccionado. Asegura que el expresidente no le genera sentimientos a favor o en contra importantes y que, de hecho, no le preocuparía si debe emitir un veredicto en su contra. Es ingeniero, de 25 años, y vecino del Upper West Side. No figura en las redes sociales. Hace tiempo ya participó en otro jurado. No recuerda el veredicto.

Jurado número 5. Es educadora. Dos familiares suyos, ya jubilados, trabajaron en el Departamento de Policía de Nueva York. Sigue muy poco las noticias y tampoco le interesan los conversaciones de corte político. «El presidente Trump dice lo que piensa», valora positivamente. «Preferiría eso en una persona que en alguien que está en un cargo y no sabes lo que está haciendo detrás de escena», ha señalado en su cuestionario. Reside en Harlem.

Jurado número 6. Vecina de Chelsea, ingeniera en el sector tecnológico, suele informarse en 'The New York Times' y es seguidora de Facebook y TikTok. Sus creencias son distintas a las de Trump, según confesión propia, pero no cree que eso influya en sus decisiones durante el proceso.

Jurado número 7. Segundo profesional del campo jurídico que formará parte del jurado. Reside en el Upper East Side. Está informado de los múltiples procesos que afectan al expresidente. Tiene «opiniones políticas» sobre el magnate y respecto a su paso por la Casa Blanca sostiene que ha tomado buenas y malas decisiones. Le gusta pasar tiempo con sus hijos y es aficionado a las reposiciones de 'Car Talk', un programa sobre el mundo del motor y las reparaciones de coches que estuvo muy en boga hasta 2012 por los chistes de sus presentadores.

Ampliar El líder republicano mira a la cámara de soslayo sentado en el banquillo, antes del inicio de una de las sesiones. AFP

Jurado número 8. Residente también en el Upper East Side, jubilado en el mundo de las finanzas, es aficionado a pescar, esquiar y practica el yoga. Se considera una persona imparcial para juzgar a Trump, aunque al principio del proceso de selección mostró ciertas dudas. Sigue los principales periódicos de Nueva York y también le gusta la BBC.

Jurado número 9. «El era nuestro presidente. Todo el mundo sabe quién es», ha declarado esta logopeda, vecina del Upper East Side, sobre Donald Trump. «No estoy muy versada en el mundo jurídico», ha manifestado con total sinceridad durante el proceso de selección, pero está convencida de «saber atender plenamente las instrucciones del juez». No escucha las noticias. Es aficionada a los podcast sobre reality shows.

Ampliar Los vehículos de las cadenas de televisión, aparcados delante del tribunal de Manhattan, símbolo de la expectación despertada por el juicio. AFP

Jurado número 10. Hombre de negocios, vive en Murray Hill y le gustan los podcasts sobre psicología del comportamiento. Carece de opinión formada sobre Trump.

Jurado número 11. Tampoco tiene opiniones firmes sobre el expresidente, aunque ha reconocido que «no me gusta su personalidad, cómo se presenta en público». También dice: «No me agradan algunos de mis compañeros de trabajo, pero no trato de sabotear su trabajo». Sus respuestas han provocado muchas sonrisas. Reside en Manhattan omo desarrolladora de productos, suele quedarse a ver programas nocturnos de television y es asidua de las publicaciones de moda. Posiblemente, se trate del jurado más sorprendente vista la aparente neutralidad de sus compañeros. Confesó que Trump le parece «muy egoísta» y cuando una abogada del magnate le insinuó que daba la sensación de que éste no le agradaba, ella respondió simplemente: «Sí».

Jurado número 12. Fisioterapeuta. Escucha podcast sobre religión y deportes. Vive en el Upper East Side. Como muchos de sus compañeros, le gusta el senderismo y los conciertos.

