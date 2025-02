Biden pierde terreno frente a Trump

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Miércoles, 24 de abril 2024, 20:11 Comenta Compartir

Todo Estados Unidos elegirá presidente el 5 de noviembre, pero sólo media docena de Estados tienen el poder potencial de decidir. En éstos, el presidente Joe Biden iba mano a mano con su rival, Donald Trump. Una encuesta de Bloomberg publicada este miércoles revela que durante abril ha perdido terreno, debido mayormente a la situación económica.

Trump le saca dos puntos en Michigan, donde el apoyo del Gobierno de Biden a Israel le aleja de la población musulmana, muy numerosa en torno a Detroit. Va un punto por debajo en su Pensilvania natal, donde está concentrando esfuerzos, aunque ahí sigue dentro del 1% del margen de error que tiene la encuesta de Morning Consult. En Wisconsin, un estado más progresista donde se le atribuía una mínima ventaja, ahora va cuatro puntos por debajo.

Además, ha ampliado distancia que le separa de Trump en Georgia, Arizona, Nevada y Carolina del Norte. En este último, el expresidente le saca diez puntos, mientras que en Nevada, donde hay una importante población hispana, Trump ganaría por ocho puntos y en Arizona por siete, si las elecciones se llevarán a cabo hoy.

La lectura del sondeo es demoledora para el mandatario, particularmente en el mes en que ha comenzado el primer juicio penal contra Trump. El contraste de su imagen con la del expresidente sentado en el banquillo de los acusados, e impedido para hacer campaña a la antigua usanza, debería haberle dado un respiro, pero no ha sido así.

Dos de cada tres estadounidenses no creen que Trump cometiese ningún delito en el caso por el que se le juzga en Nueva York, según otra encuesta de Associated Press. De todas formas, la altura moral del expresidente preocupa poco en comparación con la economía, donde los votantes no ven mejoría. Menos del 25% tiene fe en que la inflación y los tipos de interés bajen este año y, pese a la fortaleza técnica del mercado laboral, sólo el 23% espera que mejore.

'Bidenomic'

La 'Bidenomic' que el presidente quiere vender como éxito no triunfa, sino que empieza a ser sinónimo de inflación. Y por mucho que la Casa Blanca intente ponerlo en perspectiva con la debacle de la pandemia más de tres cuartas partes de los que respondieron a la encuesta considera a Biden responsable de esta situación.

Su campaña está contando con el tirón de los temas sociales, especialmente el del aborto, para aumentar la participación entre las bases demócratas e independientes. En eso tiene razón. Más de la mitad de los votantes en estos siete estados sondeados por la encuesta de Bloomberg dicen que el la interrupción del embarazo es un tema muy importante a la hora de decidir su voto.

A eso ha ayudado la decisión del Tribunal Supremo de Arizona, que el 9 de abril dio validez a una de las leyes más restrictivas del aborto en todo el país, que data de 1864. Automáticamente, se ha convertido en el tema más importante para 3 de cada 10 mujeres demócratas de ese Estado, superando al de la economía.

Los votantes independientes de Arizona confían en Biden más que en Trump para solucionarlo, por 12 puntos de ventaja, lo que aumenta a 25 entre las mujeres de los cinturones residenciales. Consciente de ello, Trump intenta moderar su postura en este tema.