Los demócratas creen que solo Biden puede combatir con Trump

Enviada especial. New Hampshire

La inversión ha sido buena. Joe Biden ni siquiera estaba en las papeletas de New Hampshire, sus seguidores tenían que escribirlo a mano, pero ha ... acabado 35 puntos por delante del congresista Dean Phillips, que había invertido cinco millos de dólares de su propia fortuna en competir contra él. La otra candidata en las papeletas demócratas, Marianne Williamson, solo ha obtenido el 4,6%.

«El secreto peor guardado de la política es cuánto desean los demócratas que Donald Trump sea el nominado, porque es el único republicano al que ganaría Biden», dijo la candidata republicana Nikki Haley esa noche. Tenía razón. La contundente victoria del magnate en Iowa puede no haberle servido para cimentar su candidatura en New Hampshire, pero ha alarmado lo suficiente a los votantes demócratas como para decidir que esta vez no se la van a jugar con otro candidato. «Biden es el único que tiene el dinero, el poder y la experiencia necesaria para derrotar a Trump», dijo a Williamson Arthur Barlas, uno de los votantes a los que cortejaba en busca de su voto.

La campaña del presidente observa que Trump no ha obtenido el apoyo de los independientes de New Hampshire, e incluso en Iowa ha faltado entusiasmo, porque la participación fue la más baja de la última década. Todo eso son buenas noticias para el mandatario, al que más de la mitad de los votantes ve demasiado mayor para presentarse a la reelección