El aliado de Trump en Carolina del Norte se declara un «negro nazi»

Una de las rutas que la campaña de Donald Trump ha trazado para llegar a la Casa Blanca es anotarse la victoria en Carolina del ... Norte. Allí el expresidente definió a su aliado, el aspirante conservador a gobernador de ese estado, Mark Robinson, como algo más que un santo, «dos veces Martin Luther King», o «Martin Luther King en esteroides».

Ese apoyo le explotó en la cara el jueves por la noche, cuando la cadena CNN difundió los mensajes que publicó en una página web pornográfica «sin censuras» llamada «Nude Africa» (África Desnuda», en la que se declaraba «un negro nazi». Lo hacía bajo el nombre de 'minisoldr', conectado a una cuenta de correo electrónico que la cadena asocia con la que el político republicano lleva décadas usando en diferentes páginas web.

En un acto de pudor, la CNN dice no haber publicado los contenidos sexuales más gráficos, sino que en la selección se proporciona material que contradice las políticas anti transexuales que propone el actual vice gobernador. Para algunos, es una clara muestra de la hipocresía de la ultraderecha. Para otros, explica por qué en público está en contra de los baños de género neutro, por ejemplo, si desde los 14 años espiaba a las mujeres desnudas en las duchas a través de un agujero que encontró entre las tuberías, y a los 40 disfrutaba del porno transexual. «Me encanta ver a un transexual con una chica. ¡Eso pone cachondísimo! Es como quitar al hombre sin quitarlo», escribió. «Ah, sí, ¡yo también soy un pervertido!», reconocía.

Al saber que la cadena lo iba a publicar, a la que no quiso dar declaraciones ni respuesta alguna, la campaña de Robinson se adelantó con un comunicado preventivo en forma de vídeo. «Lo que van a ver no somos nosotros», asegura. «Esas no son nuestras palabras». Ningún otro medio ha podido aún verificar esa historia por investigaciones propias, lo que da al acusado la oportunidad de negarla. La investigación no solo revelaría su hipocresía en temas como las políticas transexuales o el aborto, también añade un lenguaje profundamente racista que enardecerá a los afroamericanos de un Estado sureño que se ha colocado al frente de la lucha por los derechos civiles. El usuario asociado con Robinson incluso llega a pedir la vuelta de la esclavitud y se refiere a Luther King como «un puto comunista», cuando pide que se retire del National Mall una placa conmemorativa. «Si yo fuera del KKK lo hubiera llamado Martin Lucifer King», añade.

Antes incluso de tan dañina revelación, Robinson ya perdía en las encuestas por dos dígitos frente al candidato demócrata Josh Stein. Sus controvertidas declaraciones públicas en las que se mofaba de supervivientes de matanzas escolares y su apoyo anterior a vetar el aborto sin las excepciones que ahora acepta, le hacían un socio controvertido para Trump, que suele respaldar a las figuras de color conservadoras que atenúen su imagen de racista. Los mensajes de 'minisoldr' la elevarían a niveles grotescos, como ese en el que, a raíz de la discusión sobre una mujer que denunció haber sido violada mientras iba intoxicada de alcohol en un taxi, «la moraleja de la historia es 'no te tires a una putita blanca'», escribía.

La tendencia de votar trasversalmente en las papeletas por las candidaturas de un mismo partido podría hundir las posibilidades de Trump en un Estado que los demócratas no ganan desde Obama en 2008, pero en el que Kamala Harris está haciendo campaña activamente. La fecha límite para cambiar de candidato en las papeletas expiraba anoche, y aún de haberla aprovechado hubiera sido a costa de no poder imprimir otro nombre en muchas de ellas, en las que los votantes solo las podrían añadir a mano. El Partido Republicano considera que las acusaciones son «una completa ficción», producto de la izquierda radical del país, que se desquita de un candidato que ha prometido «defender a las mujeres» revocando las políticas de género actuales.