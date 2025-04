Harris gana el estado clave de Pensilvania pero pierde el apoyo de los sindicatos

Irán con Harris, Rusia con Trump

Entre finales de junio y principios de julio, tras la implosión de Joe Biden en el debate contra Donald Trump, los hackers iraníes buscaron el interés de algunos empleados de su campaña enviándoles un extracto de información pirateada a la campaña de Trump, según ha dicho el FBI, pero nadie en la campaña aceptó la oferta.

La campaña de Trump ya había hecho público el 10 de agosto haber sido víctima de un ataque cibernético cometido por actores iraníes, que habrían robado y distribuido documentos internos «sensibles». Algunos medios, como Político, 'The New York Times o 'The Washington Post', dijeron haberlos recibido, aunque Teherán considera las acusaciones «infundadas e inadmisibles», dijo en un comunicado. «Si el Gobierno de EE UU genuinamente busca la verdad, recae sobre él proporcionar formal y transparentemente pruebas sustanciadas», respondió airado.

El Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Seguridad Doméstica insisten en que Irán ha empezado una campaña para debilitar a Trump, mientras que Rusia intenta hacer lo propio con Harris.