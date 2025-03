Una protesta contra la política de Covid 0 rompe el blindaje de Pekín antes del Congreso del Partido Comunista

PABLO M. DÍEZ CORRESPONSAL. PEKÍN Jueves, 13 de octubre 2022, 11:19 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

A pesar del blindaje de Pekín de cara al XX Congreso del Partido Comunista, que empieza el domingo, una protesta ha conseguido saltarse toda la vigilancia provocando un pequeño incidente este jueves. Más allá de la escasa gravedad de los hechos, que solo han consistido en desplegar dos pancartas y prender una fogata. Lo notorio es que el manifestante haya tenido tiempo de hacerlo sin ser arrestado antes por la Policía, que ha redoblado sus patrullas en vísperas del cónclave político.

Tal y como se ve en las fotos y vídeos que han saltado a las redes sociales occidentales, la protesta ha tenido lugar en el puente de Siton sobre el tercer anillo de circunvalación, al noroeste de la ciudad en el distrito de Haidian y cerca de la Universidad Popular. Sobre este paso elevado, el manifestante ha logrado colgar dos pancartas. 'No necesitas pruebas PCR, necesitas comer. No necesitas estar encerrado, sino libertad. No más mentiras, libertad. No necesitas una Revolución Cultural, sino reformas. No necesitas un líder, necesitas votos. Y no tienes que ser un esclavo, sino un ciudadano', se podía leer en una de ellas. En la otra, llamaba a una 'huelga para derribar al dictador y ladrón Xi Jinping'.

A la vista de la humareda levantada por el fuego, el tráfico fue cortado en la carretera y la primera impresión es que el manifestante podría haberse inmolado, como ha ocurrido en otras ocasiones en China. Pero, a la vista de otra toma captada desde un ángulo superior, parece que la Policía ha detenido a una persona a la que metía en un coche patrulla.

De momento son todo especulaciones a la espera de que haya más información, pero la censura del régimen en internet ya ha empezado a funcionar borrando la búsqueda de palabras como 'pancartas colgadas' e incluso del nombre del puente donde ha tenido lugar el suceso.

Creciente malestar

Aunque se trata de un hecho aislado e inusual, supone una pequeña muestra del creciente malestar que hay en buena parte de la sociedad china por la política de Covid 0. Mientras el resto del mundo recupera la normalidad, las restricciones del régimen están dañando gravemente no solo la economía, sino también la vida social y la salud mental de muchos chinos.

Teniendo en cuenta la abundancia de cámaras de seguridad y las patrullas policiales que vigilan Pekín, lo más notable es que el manifestante haya podido desplegar las pancartas y quemar unos objetos en la vía pública. Esta protesta recuerda a la que tuvo lugar justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cuando aparecieron unas pancartas pidiendo «Tíbet libre» en unas farolas de un anillo de circunvalación.

Pero entonces no había tanta vigilancia ni tantos mecanismos de control como ahora. Aunque se había multiplicado la presencia policial para impedir que nada estropeara el XX Congreso del Partido Comunista, en el que Xi Jinping se perpetuará en el poder, unos carteles y un pequeño fuego han empezado a aguarle la fiesta

