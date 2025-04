La presidenta de Perú abre la puerta a unas elecciones anticipadas «si la sociedad lo pide»

diana martínez Viernes, 9 de diciembre 2022, 20:21 | Actualizado 23:29h. Comenta Compartir

A pesar de la próxima conformación de un nuevo Gobierno tras el frustrado autogolpe de Estado, Perú sigue sumido en una crisis política. Dos días después de que Pedro Castillo fuera destituido y detenido por un supuesto delito de rebelión tras intentar disolver el Congreso horas antes de enfrentarse a su tercera moción de censura, son numerosas las protestas en las calles en apoyo al ya expresidente exigiendo asimismo celebrar elecciones generales. Una posibilidad que deja abierta la nueva jefa de Estado, Dina Boluarte, quien este viernes afirmó que si la situación lo requiere podría darse ese adelanto.

La declaración tiene lugar después de que la nueva presidenta apuntara a la prensa que la Constitución política indica que su Gobierno debe ser «hasta 2026» para concluir así con el periodo de mandato de Castillo, elegido en las urnas el pasado ejercicio. No obstante, los últimos reveses le han llevado a cambiar sus palabras. «Si la sociedad y la situación lo amerita, adelantamos elecciones, en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar», aseguró, tras pedir «calma» a la población. En ese sentido, la jefa de Estado aseguró que el frustrado autogolpe de Estado sorprendió incluso a sus ministros, que renunciaron «en cascada», y que ahora ella está «asumiendo responsabilidad en esta crisis política» cumpliendo con «el rol constitucional».

Solicitud de asilo

Por otra parte, Castillo, a quien un juzgado supremo determinó darle siete días de prisión preliminar, reiteró desde prisión su solicitud de asilo ante el embajador de México en Lima, Pablo Monroy, informó el ministro de Exteriores azteca, Marcelo Ebrard. «Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas», reza el comunicado, en el que añade que el expresidente se encuentra «bien y en compañía de su abogado», Víctor Gilbert Pérez.

El letrado advirtió por carta al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que considerara otorgar asilo «por resguardo de la vida e integridad» de su cliente por la «persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político en sus actuaciones». Ante el requerimiento de Castillo, Boluarte subrayó que «lo que diga el derecho de asilo para el expresidente y su familia lo tendrá que valorar el Gobierno mexicano».

Entretanto, el ex primer ministro Guido Bellido declaró anoche tras visitar a Castillo en el penal que éste «no recuerda» haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso. «El estado psicológico de Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio», afirmó al argumentar que «es raro» que un nandatario, que no iba a ser destituido en la Cámara por falta de votos, «termina dando los argumentos para su vacancia».

Mientras, decenas de personas bloquean carreteras en diversas zonas del país (Panamérica Sur, Ica, Arequipa, Tacna...). La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías instó a los ciudadanos a postergar sus viajes. Empresas de transporte interprovincial cancelaron sus servicios al sur del territorio hasta nuevo aviso «con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los pasajeros».