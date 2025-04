El guía espiritual judío detrás de la política de Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, se despierta cada mañana con un mensaje de la Torá que le envía su «guía espiritual», el rabino judío ... ortodoxo Axel Wahnish. De familia y formación católica, el ultralibertario ha señalado que pretende convertirse al judaísmo, aunque tendrá que ser cuando se retire de la política. Como él mismo ha asegurado, estando en el poder no podría cumplir los más de 600 preceptos que le reclamaría su nueva religión. Mientras se produce el cambio cuenta con el acompañamiento de Wahnish, quien ahora será el nuevo embajador del país latinoamericano en Israel.

El «consejero» del libertario desde hace dos años -sin experiencia política- será el encargado de sellar el apoyo a Israel en medio de la batalla que se libra en Oriente Próximo. Buenos Aires recupera así el cargo que había quedado libre desde mayo de 2022, cuando el exrepresentante diplomático Sergio Urribarri​ dimitió después de que un tribunal le condenara en un caso por corrupción. Milei también ha expresado su intención de mudar la embajada argentina de la capital israelí a Jerusalén.

El dirigente, que asegura que ganó las elecciones presidenciales del pasado 19 de noviembre por «la voluntad del creador», asiste una o dos veces a la semana a la Acilba, el centro de la comunidad judeo-marroquí argentina. Es el único de origen no judío que visita el lugar. Milei se acercó al judaísmo en 2021 de la mano de Wahnish.

En 2021 llovieron las críticas en redes sociales sobre el entonces recién nombrado diputado, tachándolo de antisemita, nazi e incluso, algunos usuarios, lo tildaron de parecerse a Adolf Hitler. Milei se enfrentó a «una crisis». Para intentar quitarse esa etiqueta, se volcó al ala contraria del dictador alemán y conoció al rabino ortodoxo sefardí de Buenos Aires al que consulta con regularidad. Wahnish lo ayuda «a comprender la situación de una manera más profunda», según el mandatario.

Con reuniones que tardan desde quince minutos a tres horas, el gurú ha tomado relevancia en la vida del líder y en la de los argentinos ahora que Milei es presidente. El libertario se acerca a la comunidad judía para consultarle sus dudas. Y sí… Algunas de ellas son sobre economía y política. Wahnish lo acompañó tras el triunfo y volvió a visitarlo al día siguiente. «Me da mucha tranquilidad espiritual en un momento donde recibo una infinidad de ataques de la casta política», aseguró el ultra cuando se impuso ante su rival, el oficialista Sergio Massa. El rabino estuvo con él incluso durante el balotaje, en el Hotel Libertador, donde recibió la noticia de su victoria.

«Cómo manejarse en el mundo»

Wahnish, nacido en una familia judeomarroquí no religiosa, se especializa en el cabalista Luzzatto, que aborda «la ética judía y sobre cómo manejarse en el mundo». El también licenciado en Psicología Educacional -según sus redes sociales- lleva casi una década al frente del Acilba. «Es lo que me gusta, es mi pasión, mi vocación -desde los 16 años-», afirmó en 2022.

ARGENTINA - Conozca a Axel Wahnish, el "rabino" del que será el próximo presidente de Argentina, Javier Milei.... Wahnish pertenece a la comunidad judeomarroquí argentina. pic.twitter.com/D9hzKpMiNu — Enfoque Judío 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 (@enfoquejudio) November 24, 2023

«No voy a la iglesia, voy al templo. No hablo con un sacerdote, tengo un rabino de cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco (de la conversión), solamente me falta el pacto de sangre», indicó el ultra en una entrevista con la cadena La Nación+. Autodenominado «anarco-capitalista» ha dicho que Dios es un «libertario», al igual que él.

Su postura conservadora también puede derivar de la religión que profesa, según los analistas. En varias entrevistas, el próximo mandatario de Argentina ha señalado que «la victoria no depende de la cantidad de soldados, depende de las fuerzas del Cielo», en referencia al libro I de los Macabeos. De hecho, la escritura sagrada de los hebreos ya forma parte de la política de Milei. «Fuerzas del Cielo» fue el eslogan de su campaña electoral.

Ampliar Javier Milei visita la tumba del rabino Schneeerson en Nueva York. EFE

El derechista, que identifica a su hermana con Moisés y a él con Aarón (hermano mayor del profeta) prometió que uno de sus primeros viajes como presidente electo sería a Estados Unidos e Israel. Ya ha visitado el primer destino e hizo una parada especial. En su breve paso por Nueva York, visitó 'El Ohel', la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson -conocido como «el rebe de Lubavitch»- para agradecerle haber llegado a la Presidencia. El líder religioso -que murió en 1994- fue una voz influyente en EE UU con un discurso vinculado al liberalismo de derecha. También «revolucionó» el mundo judío con su adhesión al jasidismo, corriente que promueve la alegría como ingrediente esencial de la fe.

Su religión ha tomado relevancia para unas 250.000 personas que profesan la religión hebrea en el país, la comunidad judía más grande de América Latina -y quinto fuera de Tel Aviv-. Además de la tarea clave de reducir la inflación de la nación, Milei también desea ser más que un líder político, uno espiritual.