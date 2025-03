Milei cambia a Trump por Clinton en su visita a Estados Unidos

Como quien vuelve a Lourdes en peregrinación para cumplir con una promesa, Javier Milei se inclinó el lunes sobre la tumba del rabino Menachem Mendel ... Schneerson en Queens para darle las gracias por su victoria electoral, y al día siguiente sobre la mesa de Gita Gopinath, cabeza de la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), del que dependerá el éxito de su gobierno.

La visita sorpresa a EE UU en su primer viaje al extranjero como presidente electo de Argentina la había anunciado la noche antes al estilo trumpiano: con los pulgares hacia arriba, en una foto que colgó en X. «Rumbo a los Estados Unidos…! Viva la libertad carajo». «Hay plata carajo», interpretaron con sorna las redes sociales.

De eso trataba la «productiva conversación» que sus asesores económicos Nicolás Posse y Luis Caputo, nombrado este miércoles ministro de Economía, sostuvieron en el FMI, con la promesa de seguir en estrecho contacto para el futuro. Gopinath, directora gerente adjunta del FMI, calificó en un tuit el encuentro de «positivo», sin negar la «complejidad» de los retos que enfrenta Argentina.

Como deferencia, en la Casa Blanca le recibió el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, porque los honores se reservan para cuando sea investido el próximo día 10. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, se escudó en que el propósito de su visita a Washington era explicar personalmente su plan económico a los asesores del FMI, no reunirse con nadie en la Casa Blanca, lo que no impidió aprovechar la ocasión «para saber a dónde quiere ir en temas políticos y asegurarnos de que tenemos la oportunidad de mantener abierto el canal de comunicación», dijo Kirby.

El hermético comunicado de la reunión destaca la importancia de seguir defendiendo los derechos humanos y las democracias del mundo. Si por democracias se refería a Israel, Washington no tendrá problemas con Milei. Si el nuevo mandatario argentino no se ha convertido todavía al judaísmo es porque no considera el descanso de Sabbath compatible con su nuevo cargo de gobernar su país. Como gran admirador de Israel, ha prometido que su primer viaje oficial al extranjero será a ese país. Estudia las escrituras judías con un rabino en Buenos Aires, cita el Torah en sus mítines y peregrina a las tumbas de los profetas milagrosos.

Protocolo En la Casa Blanca le recibió el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan

Durante su visita a Nueva York en julio se inclinó ante la de Ohel y le pidió «valor, sabiduría y temperamento» para ganar las elecciones. El lunes dijo al diario 'La Nación' que había vuelto para darle las gracias y pedirle sabiduría. «El creador me ha puesto en un lugar de máxima responsabilidad y tengo que agradecérselo y estar a la altura de la tarea», explicó. Le acompañaba, además de su hermana Karina, jefa de su campaña, Gerardo Werthein, un hombre de negocios argentino que podía tener sus propias plegarias para el influyente rabino enterrado en Queens, ya que su nombre se rumorea para el próximo embajador de Argentina en Washington.

«Suerte»

Como una tumba resultó ser también Bill Clinton, quien llevó el país hasta el superávit, con el que almorzó el lunes, después de visitar el cementerio de Montefiore. Extraoficialmente uno de sus asesores dijo a la agencia Associated Press que ambos discutieron el futuro de Argentina y de la región. «Clinton le deseó suerte», afirmó.

Notablemente ausente estaba el hombre con el que más se le identifica y al que las encuestas dan como próximo presidente de Estados Unidos, a falta de un año, Donald Trump. El magnate le había llamado para felicitarle por su victoria y auto invitarse a su investidura en Buenos Aires, pero fuentes de la campaña dijeron a Reuters que esa visita es «improbable», dados sus compromisos de campaña y citas judiciales. Ante esa incertidumbre, Milei parece haber dejado el encuentro para otra ocasión.