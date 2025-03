TVE programa otra doble emisión de MasterChef La cadena de televisión ya siguió esta estrategia hace unas semanas cuando la emisión de 'Operación Barrio Inglés' no obtuvo los datos que esperaban

Ana Isabel Padilla Macías Jueves, 23 de mayo 2024, 13:22

TVE ha introducido un nuevo cambio en su parrilla habitual televisiva y es que la próxima semana, además de la cita habitual de los lunes por la noche con el programa culinario más famoso de la televisión en España, MaterChef, los seguidores del talent show podrán disfrutar de una segunda ración del mismo la noche del miércoles, comenzando ambas emisiones a las 22.50 horas.

El programa ha anunciado este cambio a través de sus redes sociales en una promo en la que se puede ver que, entre otros invitados, durante la semana se contará con la presencia de Boris Izaguirre o de Josie, así como a Samantha corriendo por el prado y diciendo «Soy Heidy», ante la cara de estupefacción de Jordi Cruz.

Con este cambio de parrilla, la cadena pretende hacer frente durante la noche del miércoles, por un lado, a Antena 3, donde se programa 'El 1%', un programa que cuenta con nos datos de más de 14% llevando ya 5 emisiones, y por otro lado a Telecinco, que está cosechando grandes éxitos con la emisión de la serie 'El marqués', con un 13,9%.

Los números que está cosechando esta temporada MasterChef son realmente buenos, contando con un millón de espectadores que la mantienen alrededor del 13% cada semana, si bien el miércoles deberá hacer frente a dos duros competidores.

No es esta la primera ocasión en que el programa emite dos entregas en la misma semana. Hace un mes, además del programa del lunes, se emitió una segunda entrega también la noche del miércoles. En esta ocasión, tras el estreno de 'Operación Barrio Inglés' que no cosechó los datos de audiencia que esperaban, decidieron suspender la emisión de la serie la siguiente semana cambiándola, en primer lugar, por la película 'Dios mío, ¿Pero qué nos has hecho? Con la que trató de competir con 'Factor X' y 'El 1%', de Telecinco y Antena 3 respectivamente, además de contra el partido de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid.

Esta jugada tampoco les salió como pretendían, por lo que la siguiente semana decidieron programar la doble emisión de MasterChef, cuyos números nunca defraudan al contar con una numerosa y fiel audiencia que en cada entrega del programa no se despega de la televisión, si bien cayeron ante Supervivientes: tierra de nadie.

Por ello, la cadena ha decidido volver a tirar de su peso más pesado esta temporada, único espacio que, junto con 'La película de la semana', consiguen superar el 10% de share, para intentar subir la media semanal de espectadores con su joya de la corona.