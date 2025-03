Tamara Falcó e Íñigo Onieva mantienen su fecha de boda

Sara Rubio Blasco Miércoles, 25 de enero 2023, 11:22 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

Durante los tres meses que ha durado la ruptura, Tamara Falcó e Íñigo Onieva no han desbloqueado la fecha para la que tenían prevista su boda. La pareja anunciaba su reconciliación a principios de este año y, ahora confirman en exclusiva a la revista '¡HOLA!', que finalmente sí se casarán el próximo 17 de junio en el Palacio de El Rincón, tal y cómo habían planeado solo unos días antes de que todo se viniera abajo.

Según confirma la misma publicación, Íñigo ha vuelto a pedir matrimonio a la marquesa en su escapada romántica al Polo Norte y con otro anillo distinto al que utilizó la primera vez. El mismo diseño, pero en una versión mejorada y con piezas de mayor categoría que el empresario había encargado para la primera vez que decidió hincar rodilla. Como estas mejoras llevaban un tiempo y Onieva quería que la fecha de pedida coincidiera con su aniversario, la firma le cedió el modelo estándar del anillo mientras trabajaba en el otro. Ahora, Tamara lucirá esta exclusiva joya junto con su anillo de casada.

La pareja ha decidido mantener el mismo día para la celebración aunque eso significa que quedan solo seis meses para planearlo todo. Tamara ha asegurado que aún no tiene encargado el vestido, ni las invitaciones ni tampoco los documentos necesarios para la celebración religiosa. Pero afirma segura que podrán llegar a tiempo.

El Rincón, el lugar escogido por la pareja para darse el 'sí, quiero', es propiedad de Tamara y de su hermano Manolo. Un lugar muy especial para Falcó ya que en el se han casado muchos miembros de su familia y su padre vivió allí hasta los últimos días de su vida. Además, la marquesa tiene previsto desarrollar allí uno de sus grandes proyectos: crear su propio restaurante.

Por el momento, la pareja vive separada en pisos de aquiler, pero se desoconoce si Onieva se trasladará a vivir con Tamara a la casa que se está construyendo bajo las directrices del arquitecto Joaquín Torres.

Reconciliación

A pesar de que Tamara insistió en que nunca perdonaría la infidelidad de Onieva, la marquesa acabó concediendo una segunda oportunidad a un enamorado Onieva que nunca perdió la esperanza de recuperarla y exhibió públicamente su arrepentimiento.

«El amor de verdad es lo que sentía yo por tu padre (Julio Iglesias), que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar», fue la frase que pronunció Isabel Preysler en una conversación telefónica con su hija Chabeli y que hizo reflexionar a Tamara, que no pudo evitar pensar que hubiera ocurrido si se hubieran dado una segunda oportunidad.

La fecha clave de su reconciliación fue la pasada Nochebuena, cuando ambos estuvieron juntos en la misa del gallo en el templo de Puerta de Hierro en Madrid. Unos días más tarde, en Nochevieja, la revista ¡Hola! publicaba en exclusiva imágenes de Íñigo Onieva entrando en casa de Isabel Preysler después de las campanadas para dar la bienvenida al 2023 junto a Tamara. Ellos no tardaron en confirmar la feliz noticia con una foto de un beso en su viaje a Laponia. Los dos aseguraron que estaban «muy felices».

El pasado fin de semana disfrutaron de otra escapada romántica a Praga y dejaron constancia de ello con varias fotos que publicaron en sus redes sociales. En una de ellas, aparece Tamara señalando la palabra 'Metaverse' en un cartel, un guiño lleno de humor en alusión a su famosa frase: «nanosegundo en el metaverso».