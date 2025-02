Primeras palabras de Íñigo Onieva tras la reconciliación: «Estamos muy felices» Isabel Preysler, prudente ante la segunda oportunidad de Tamara al empresario: «Espero que no se vuelva a equivocar»

joaquina dueñas Jueves, 5 de enero 2023, 14:13 | Actualizado 15:21h.

Hasta ahora solo habíamos conocido las palabras de Tamara Falcó confirmando su nueva oportunidad con Íñigo Onieva. «Sí, hemos vuelto», decía la marquesa, breve a la par que clarificadora. Igual de breve y de nítido ha sido Íñigo Onieva, que se ha pronunciado por primera vez para decir cómo se encuentra tras haber reconquistado a la hija de Carlos Falcó: «Estamos muy felices», ha dicho.

Lo cierto es que, hasta el momento, había optado por el silencio, pero parece que la alegría es tan incontenible que no duda en hacerlo saber. «Nada más que decir salvo que estamos muy contentos», ha afirmado. «Muchas gracias a todos por vuestro cariño y nada más», ha terminado. Al ingeniero no lo habíamos escuchado desde que quiso precisar que tenía intención de convertir a Hugo Arévalo en el padrino de su primer hijo con Tamara, para subrayar la traición del amigo al intentar seducir a la que había sido su prometida.

Con estas palabras, Íñigo también consigue desviar el foco de su familia después de que su madre y su hermana fueran abordadas por los reporteros para conocer su opinión sobre la nueva situación. Ninguna de las dos quiso decir una sola palabra. Más aún, se mostraron bastante contrariadas con las preguntas de los periodistas.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Íñigo no ha sido nunca el yerno perfecto a ojos de Isabel Preysler. Cuando salió a la luz el vídeo del Burning Man en el que el relaciones públicas besaba a una mujer que no era Tamara Falcó apenas horas después de su anuncio de compromiso, fueron muchos quienes apuntaron a la madre de la marquesa como posible origen de la filtración. Incluso la propia Tamara bromeó con la posibilidad.

Y es que el estilo de vida del ingeniero y algunas informaciones que le habrían llegado a la socialité le hacían estar alerta para proteger a su hija. Ahora, parece que ha estado en todo momento al tanto de cómo se estaba gestando esta segunda oportunidad y se mantiene prudente. «Espero que no se vuelva a equivocar», ha dicho Isabel, a quien las noticias de la reconciliación le han pillado fuera de Madrid. En todo caso, la reina de corazones ha reconocido a su entorno que, durante estos meses, el novio de su hija ha hecho lo imposible por volver a reconquistar a la marquesa y aplaude los diferentes gestos que ha realizado.

Parece que además de su madre, algunas de las amigas incondicionales de Tamara también estarían algo molestas con la decisión de la marquesa, aunque permanecen a su lado y están dispuestas a continuar respaldándola. Así se lo han hecho saber a la revista 'Semana': «Lo respetamos. Al final es su decisión personal y la apoyaremos siempre. Ella está bien y nosotros solo queremos que Tamara sea feliz», han indicado desde su círculo más cercano.

Todas las miradas están puestas sobre Íñigo, sometido al escrutinio público y privado y a las mayores expectativas. Por lo pronto, parece que esta segunda parte viene con nuevo anillo de compromiso y la pareja tiene pensado retomar los planes de boda que, según dicen desde su entorno, sería antes de finalizar el año. Un enlace que, en la anterior oportunidad, se iba a celebrar el 17 de junio.