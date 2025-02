Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dan una segunda oportunidad

JOAQUINA DUEÑAS Martes, 3 de enero 2023, 17:47 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Parece que los tres meses que lleva Íñigo Onieva intentando recuperar a Tamara Falcó han dado finalmente sus frutos. La revista 'Hola' ha adelantado su portada del miércoles para dar a conocer la noticia: la marquesa de Griñón y el relaciones públicas se han dado una segunda oportunidad. La fecha clave fue la pasada Nochebuena, cuando ambos coincidieron o quedaron en la misa del gallo en el templo de Puerta de Hierro en Madrid. Los dos acudieron a la eucaristía y se sentaron separados pero muy cerca, tanto que durante la adoración al Niño Jesús, coincidieron en el altar.

Un encuentro buscado o una señal del Altísimo. El caso es que, igual que en su día Tamara interpretó que el vídeo del festival estadounidense y todo lo sucedido a partir de aquel momento fueron señales para descubrir que Íñigo no era el hombre de su vida a pocos meses de pasar por el altar y prometerse fidelidad eterna, ahora entendería que estar a su lado conmemorando el nacimiento de Jesús es signo de que merecen volver a intentarlo.

Casi desde el principio hubo dos cosas que Tamara Falcó tuvo bien claras tras hacerse público el beso de Íñigo Onieva a una mujer en el festival Buning Man, al menos públicamente. Una, que no pensaba consentir una infidelidad. La otra, que el perdón es un valor fundamental del cristianismo, fe que la marquesa profesa con devoción. Por eso, no dudó en perdonar sus actos al que había sido su pareja. Sin embargo, eso no supuso reconciliación.

Mientras Tamara se refugiaba en su familia y retomaba sus compromisos profesionales, Íñigo ponía en marcha una estrategia de reconquista que pasaba por pedir perdón públicamente y por exhibir un comportamiento intachable en el que hacía énfasis en el arrepentimiento, portavoz con los medios y agencia mediante. Y así, se colgó la cruz que la hija de Isabel Preysler le regaló, comenzó la rutina de acudir a los oficios dominicales y se marchó a hacer el Camino de Santiago para encontrar el que le llevara de vuelta a Tamara.

Y lo halló en aquella Misa del Gallo, de la que los dos salieron juntos. Antes de eso ya se había visto a finales de noviembre para mantener una extensa conversación que les permitiera recuperar la cordialidad después de unas semanas con las espadas en alto. En 'Sálvame' contaron que el encuentro había durado horas, hasta la madrugada y, aunque la marquesa quiso trasmitir que había sido para poner el punto final definitivo entre ambos, parece que más bien sirvió para hacer borrón y cuenta nueva.

Entre las primeras señales de reconciliación, la propia actitud de Íñigo al ser abordado por los reporteros en la calle. Mucho más ufano y con una media sonrisa que nada tenía que ver con aquel Íñigo despechado que respondía indignado sobre la posible relación entre Tamara y Hugo Arévalo, un amigo común que habría consolado a la hija de Isabel Preysler desde su ruptura pero que, finalmente, no habría conseguido llegar a su corazón. Otra señal, el desbloqueo 2.0, un gesto que parece de poca importancia pero que en los tiempos que corren se ha convertido en una auténtica declaración de intenciones. Desde primera hora del martes, los mensajes que durante meses había dedicado Tamara a su novio en sus post de Instagram volvían a aparecer.

Y la confirmación definitiva, en forma de fotografías en la revista '¡Hola!', la llegada de Íñigo Onieva a casa de Isabel Preysler en la noche del 31, después de las doce campanadas para estrenar con Tamara el nuevo año. De lo que pasó dentro, poco se sabe. También falta por conocer en qué lugar queda Hugo Arévalo, con quien se había especulado que la marquesa se comería las doce uvas, y la reacción de Isabel Preysler que no pasa por su mejor momento sentimental después de su reciente ruptura con Mario Vargas Llosa.