Pulga dice adiós a Masterchef

Ana Isabel Padilla Macías Martes, 28 de mayo 2024, 17:06 Comenta Compartir

MasterChef ha comenzado una nueva semana y lo hará ofreciendo una ración doble. La primera entrega tuvo lugar ayer lunes, como cada semana, mientras que la siguiente será el miércoles, de forma que en una misma semana se dirá adiós a dos concursantes.

En la gala de ayer lunes, el concursante que tuvo que abandonar las cocinas más famosas de la televisión dejó a todos con un nudo en la garganta, dado que ha sido uno de los concursantes más queridos de la presente edición; Pulga, quien ha tenido que decir adiós a su sueño y colgar el delantal.

Esta expulsión llegó además con un giro drástico de guión, ya que los jueces tomaron la decisión sin poder probar ni uno solo de los platos entre los que se decidía la expulsión terminados, una situación que no se había dado en ninguna otra ocasión a lo largo de la historia del programa.

Para la primera prueba, en la que los concursantes debían cocinar teniendo en cuenta alergias e intolerancias alimentarias dando alternativas, contaron con la presencia de Boris Izaguirre, quien actuó de maître. Los concursantes cocinaron para Mateo, de 'MasterChef 2', Ofelia, quien fuera aspirante de 'MasterChef 9', Ariel de 'MasterChef Junior 9' y Luca, Merce y Frank, aspirantes de la edición 11 del programa. Tras el cocinado, ni Samya ni Pulga consiguieron unos platos que se adaptaran a las necesidades de sus comensales. Por su parte, Celeste, Ángela y Alberto lograron su objetivo además de presentar unas elaboraciones muy sabrosas, especialmente Alberto.

Tras este primer reto llegó la prueba de exteriores, para la que en esta ocasión se desplazaron hasta las Barrancas de Burujón, en Toledo. Allí, disfrutando de unas excepcionales vistas de El Tajo, se dividieron en dos equipos con Celeste siendo capitana de ambos. Gonzalo, Ángela y María formaron un grupo mientras que el otro lo formaron Pulga, Samya y Alberto.

Tras el cocinado, el equipo de Samya, Alberto y Pulga no convenció al jurado, enviándoles a la prueba de eliminación junto con Celeste por fallar al capitanear a los equipos.

Una eliminatoria histórica

Los concursantes volvieron al plató donde les esperaba Josie para la prueba de los delantales negros, que esta semana ha sido especialmente dura debiendo enfrentarse unos a otros en diferentes duelos.

El reto consistió en que un concursante levantaba una campaña y veía un plato, con el que retaba a un compañero en duelo para cocinarlo. El mejor se salvaba y el peor debía escoger una nueva campana y compañero de duelo. Los platos fueron postres que llevó el mejor pastelero del mundo, Jordi Roca, quien tiene 3 Soles Repsol.

María, Celeste, Alberto y Pulga se enfrentaron en duelos de a dos. Pulga se enfrentó a Alberto primero y ninguno de los dos logró finalizar su plato, por lo que ambos debieron seguir batiéndose frente a sus compañeras. Finalmente sería Pulga, en el útlimo reto que llevó a cabo frente a María, el que tuvo que decir adiós al programa.

Pulga se abrazó a María mientras señalaba 'Lo sabía'. Por su parte María comentó «tengo una sensación contradictoria porque estoy muy contenta pero al mismo tiempo soy la responsable de que mi compañero se vaya«.

Antes de marcharse, el ya ex concursante comentó; «He aprendido a respetar, a cocinar mucho mejor y que en la vida no siempre se gana. No me he llevado el premio final, pero he ganado mi parte del pastel».

