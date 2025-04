Primeras palabras de 'El Yoyas' desde la cárcel: «Tenía que haber venido antes. Se come mejor aquí que en la mili»

Alain Mateos Jueves, 27 de junio 2024, 12:38 Comenta Compartir

Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', fue detenido ayer a las seis de la mañana en una masía ubicada en L'Anoia (Barcelona). Llevaba casi veinte meses fugado de la Justicia después de ser requerido para entrar en prisión tras recibir una condena de seis años de cárcel por maltratar a su exmujer, Fayna Bethencourt, entre otros delitos.

El fugitivo ingresó en el Centro Penitenciario Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) pasada la una de la tarde. Y durante la jornada recibió la visita de su abogado, Esteban Gómez, con quien no tenía relación desde que se fugó, tal y como aseguró ayer ante los medios el letrado. «Lo que me dijo es que se iba a Ucrania, a la guerra. 'Pues mira, no me parece tan mal', le dije, en el sentido de que yo no puedo ni apoyar ni influir, pero le dije que 'no me volviera a llamar'».

Al parecer, ahí se cortó la comunicación entre cliente y abogado, aunque no con la familia de Navarro. Gómez admitió ante los medios que han «seguido trabajando» e intercambiado correos electrónicos con la hermana de 'El Yoyas' durante estos años: «Tenemos dos recursos de amparo en el Constitucional. Son totalmente independientes de lo que haga o deje de hacer el cliente».

No obstante, el futuro que le espera a Navarro es muy complicado. Después de su larga fuga resulta obvio que no gozará de permisos de salida cuando cumpla parte de su condena, pues como admite su abogado, «aquí el riesgo de fuga es vital». Antes de entrar a la cárcel a visitar a su cliente, el letrado le afeó su huida públicamente: «Es un auténtico desastre, porque ahora estaría contemplando para Navidad quizás un primer permiso, habiendo cumplido dos años de cinco».

Más sorprendente fueron sus declaraciones tras reunirse con Navarro durante cinco minutos en prisión. Gómez aseguró ante los medios que su cliente estaba bien de ánimo y que «incluso ha hecho como una broma diciendo 'caray, tenía que haber venido antes porque se come mejor aquí que en la mili'».

«Ahora empieza a cumplir. Cuando alguien se distrae, el tiempo pasa rápido ¿no? No tendría que haberlo hecho de esta manera, pero ya sabemos lo que hay», zanjó el letrado.

El personaje televisivo, que saltó a la fama en 'Gran Hermano' donde conoció a su exmujer Fayna, siempre gozó de fama de violento, motivo por el cual acabó expulsado del 'reality'. Su peculiar carácter le valió para hacerse un hueco en programas de televisión como 'Crónicas Marcianas' e incluso le permitió entrar en política, como concejal de Vilanova del Camí. A partir de ahí, su vida dio un giro radical. Su exmujer le denunció por malos tratos. Y un juzgado le condenó en 2020 a una pena de cinco años y ocho meses de cárcel por un delito de maltrato habitual y lesiones a su expareja y a los dos hijos que tienen en común. También le atribuyeron un séptimo delito de lesiones, esta vez a la pareja actual de su exmujer.

