Mario Vaquerizo quedó inconsciente tras su caída, según ha comentado Alaska

En la madrugada del domingo, Mario Vaquerizo sufrió una aparatosa caída mientras realizaba su actuación en el festival Horteralia con su grupo, Nancys Rubias. El cantante madrileño quedó inconsciente y fue trasladado de manera inmediata al Hospital Universitario de Cáceres, que ya ha abandonado tras recibir el alta médica.

En el momento de los hechos, Alaska, su pareja, se encontraba fuera del país, como han recogido los micrófonos de Europa Press. «A mí me ha pillado fuera fuera de España, entonces, el susto en el cuerpo lo tenemos todos. Llegué anoche y a él le dan el alta hoy. Sigue en Cáceres y están siendo estupendos con él», comentó.

En lo relativo a las consecuencias del fortuito accidente, aún no sabe exactamente el alcance. «Afortunadamente, no ha sido nada neurológico por que haya que preocuparse. Se ha quedado todo en un susto grande y un collarín. Seguramente hay algo. No sé si será las vértebras, el cuello... Ya nos lo contarán en el parte médico», informaba la cantante y actriz.

Alaska también ha aprovechado la ocasión para agradecer a los servicios médicos que actuaron en el Horteralia. «Es un festival, está todo muy medicalizado y controlado, muy medicalizado. Lo atendieron a pie de escenario y al ver que no recobraba la consciencia, rápidamente lo llevaron al hospital. Gracias a todos los que le atendieronporque podría haber sido otra cosa», ha añadido.

«Me ha dicho que está preocupado porque desde que está en el hospital come más», comentaba entre risas Alaska, quien no pierde el sentido del humor a pesar de la situación, al igual que Mario Vaquerizo, quien no está solo. «Por suerte, está con su hermana, con su grupo. No está solo, que es lo que más me preocupaba a mí», finalizó.