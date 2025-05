Así fue la aparatosa caída de Mario Vaquerizo en Horteralia

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 20 de octubre 2024 | Actualizado 21/10/2024 13:12h. Comenta Compartir

El cantante Mario Vaquerizo ha recibido el alta médica tras sufrir una caída accidental durante su actuación en Horteralia.

Intervenía con el grupo Nancys Rubias, a partir de la una y media de la madrugada. «Ha sido aparatosa, pero está bien. Los servicios médicos lo han atendido y trasladado al hospital», informó la organización tras el episodio. Vaquerizo fue trasladado al Universitario y pasó la noche en el hospital cacereño.

El concierto tuvo que suspenderse aunque la programación de Horteralia continuó. «Lamentablemente, no se encuentra en condiciones de subirse al escenario y el resto de Nancys tampoco», remarcaron en sus redes sociales los organizadores, que desearon que se recuperase «lo antes posible». Vaquerizo actuaba sobre una especie de plataforma giratoria y en lo que pareció un despiste perdió el equilibrio y se precipitó al suelo. La caída, según fuentes de la organización, resultó aparatosa y los servicios sanitarios lo llevaron al hospital. Estaba en observación ya que se trató de un golpe en la cabeza, indican.

«Está fuera de todo peligro»

La tarde del pasado domingo, el grupo Nancys Rubias tranquilizaba al publicó al informar en redes sociales que Vaquerizo ya estaba fuera «de todo peligro».

«Anoche tuvimos un percance… Con la caída de Mario nos llevamos un buen susto... Gracias a Dios todo se ha quedado en eso», explicaron. Además, agredicieron el «respeto y cariño» del público tras este episodio.

La primera asistencia correspondió a DYA, que prestó una veintena de servicios en Horteralia en una jornada de sábado que también se había iniciado por la mañana en la jura de bandera civil de la Plaza Mayor. Allí fueron cuatro asistencias. En todos los casos, incluido el de Vaquerizo, se trató de lesiones leves. El portavoz de DYA, Alejandro Márquez, añadió que el cantante fue atendido de inicio por una caída en altura «con posible traumatismo craneoencefálico. Fue llevado al puesto sanitario avanzado en el recinto sanitario y luego se optó por trasladarle al Universitario para hacerle una valoración radiológica. «Se trataba de descartar una posible lesión. Estaba herido leve«, señala.

«A nivel de asistencias médicas no ha habido grandes incidencias. Mario está bien. Le van a dar el alta en las próximas horas», confirma Conrado Gómez, CEO de Amantes Dementes, promotora del festival.

«Estamos satisfechos por esta edición. La proyección y la imagen ha sido muy buena. Una carpa de 3.000 metros, un recinto amplio, hemos reforzado líneas de autobuses, limpieza, personal... Se transmite comodidad y seguridad. Se ha conseguido», añade Conrado Gómez en un primer balance del festival. Horteralia ya piensa en la edición de 2025, que se quiere celebrar de nuevo en el Ferial y en octubre. Eso sí, se espera una mayor implicación de las instituciones con una cita que se calcula que tiene un impacto de dos millones en la economía local y que ha contado estos días con 300 trabajadores.

Sobre la asistencia de público, la jornada del sábado se cerró con unos 5.000 espectadores, que se añaden a los 2.200 que se contabilizaron el viernes, según los datos que dio la organización.

El festival lo cerró el sábado Tokio DJ and The Mamarrachers en «un final épico, de esos que no se olvidan», señalan los organizadores en sus redes sociales. Antes Kiko Rivera había salido a escena con su gorra y un mensaje, «No se va a lamer solo», en inglés. 'Monkey Est. 2020', se leía en la espalda de su camiseta.